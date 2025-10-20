Hindustan Hindi News
यूपी में साढ़े तीन करोड़ रुपए का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, 3 तस्कर अरेस्ट

संक्षेप: यूपी के सोनभद्र में पुलिस, एसओजी और आबकारी विभाग की टीम ने लगभग तीन करोड़ के प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया।  इस दौरान तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

Mon, 20 Oct 2025 12:44 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सोनभद्र में राबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी और आबकारी विभाग की टीम ने लगभग तीन करोड़ के प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद कफ सिरप दो कंटेनरों पर बोरियों में भरकर गाजियाबाद से झारखंड ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार ने रविवार को बताया कि मुखबिर की सूचना पर शनिवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे कोतवाली क्षेत्र के चुर्क मोड़ से दो कंटेनरों को पकड़ा गया। पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगे। जांच के दौरान प्लास्टिक की 399 बोरियों में प्रतिबंधित कफ (इसकफ) सिरप की कुल 119675 शीशियां बरामद की गईं। सिरप की अनुमानित कीमत तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। ड्रग निरीक्षक ने जांच कर पुष्टि की कि सिरप में कोडिन नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत निषिद्ध औषधि की श्रेणी में आता है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गाजियाबाद से झारखंड नमकीन और चिप्स के कार्टन के बीच सिरप को छिपाकर ले जा रहे थे। झारखंड पहुंचने पर उनका साथी राम कुमार उन्हें माल खाली कराने का स्थान बताने वाला था।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों हेमंत पाल पुत्र रामहेत पाल निवासी अरविंद वार्ड थाना शिवपुरी, मध्य प्रदेश, ब्रजमोहन शिवहरे निवासी इंगले की गोठ, माधवगंज, ग्वालियर और रामगोपाल धाकड़ निवासी मोहना, थाना मोहना, जनपद ग्वालियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वांछित आरोपी राम कुमार की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वाहनों को सीज कर दिया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुलिस ने मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने और निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है।

