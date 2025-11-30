फिक्स डिपॉजिट पर एकतरफा ब्याज कम नहीं कर सकते बैंक, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक ग्राहकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट पर एकतरफा ब्याज दर कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना अवैध होगा। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के निर्देश ब्याजदर एकतरफा बदलने की शक्ति नहीं देते।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक ग्राहकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट पर एकतरफा ब्याज दर कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना अवैध होगा।यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नेम कुमार जैन की याचिका पर दिया है। नेम कुमार जैन और उनके भाई बसंत कुमार जैन ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (जिसका विलय 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में हो गया था) के खिलाफ याचिका में कहा था कि याचियों के एफडीआर पर अनुबंधित ब्याज दर 10.75 प्रतिशत और 10.25 प्रतिशत थी।

बैंक ने एकतरफा तौर पर इसे घटाकर क्रमशः 9.25 प्रतिशत व 8.25 प्रतिशत कर दिया। याचियों की मांग की कि उन्हें मैच्योरिटी तक अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान मिलना चाहिए। एफडीआर जारी करते समय तय की गई ब्याज दर बाध्यकारी संविदात्मक दायित्व है और बैंक द्वारा एकतरफा कटौती कानून में अस्वीकार्य है। यह भी तर्क दिया कि बैंक के जिस सर्कुलर के तहत यह कटौती की गई, वह पूर्व की तिथि से लागू नहीं हो सकता।

बैंक का कहना था कि ब्याज दर में कमी भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सर्कुलर के अनुपालन में किया गया सुधार था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि बैंक का कदम अनुचित था। रिजर्व बैंक के सर्कुलर बैंकों को जमा राशि पर ब्याज दरें आगे घोषित कार्यक्रम के अनुसार भुगतान करने का आदेश देते हैं। ये निर्देश ब्याज दर को एकतरफा बदलने की शक्ति नहीं देते। एक बार बैंक एक विशेष ब्याज दर का वादा करता है, जिस पर निवेशक सहमत होकर एफडीआर लेता है तो बैंक बाद में वादा की गई ब्याज दर से इनकार नहीं कर सकता।