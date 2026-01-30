पुलिस के कहने पर खाता फ्रीज नहीं कर सकता बैंक, हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश

संक्षेप: इलाहाबादा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला देते हुए कहा कि पुलिस के कहने पर बैंक किसी का खाता फ्रीज नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि विधिक प्रक्रिया न अपनाने पर सिविल और क्रिमिनल दायित्व बनता है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि यदि कोई बैंक पुलिस के अनुरोध मात्र पर विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते को फ्रीज करता है, तो ऐसे बैंक को उस व्यक्ति/संस्था को हुई वित्तीय हानि तथा प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान के लिए सिविल और आपराधिक परिणामों का सामना करना होगा। न्यायालय ने इस संबंध में पुलिस व बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने खालसा मेडिकल स्टोर की ओर से इसके प्रोपराइटर यशवंत सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया है। याची का कहना था कि उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, जिसे हैदराबाद के राचकोंडा पुलिस द्वारा जारी नोटिस के बाद फ्रीज कर दिया गया। नोटिस में कहा गया था कि संबंधित थाने में दर्ज साइबर फ्राड से संबंधित एक एफआईआर के पीड़ित के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे इस खाते में ट्रांसफर किए गए थे। सुनवाई के दौरान बैंक के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि नवंबर 2025 में उन्हें डेबिट फ्रीज का नोटिस मिला लेकिन अभी तक कोई औपचारिक जब्ती आदेश या किसी खास रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसे फ्रीज किया जाना था।

न्यायालय ने कहा कि बैंक को जारी किए गए नोटिस में किसी भी राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा विवेचक से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद न तो एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई गई और न ही कोई विधिवत जब्ती आदेश बैंक को प्रदान किया गया, ऐसी स्थिति में याची के खाते हो फ्रीज नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ परिस्थितियों में अपराध की आय को हटाए जाने से रोकने के लिए सीमित अवधि हेतु बैंक खाते को फ्रीज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भी जांच अधिकारी पर यह अनिवार्य दायित्व है कि वह तीन से चार दिनों के भीतर बैंक खाते पर पारित जब्ती आदेश, वाद संख्या जिसके आधार पर ऐसा फ्रीज लगाया जा रहा है, तथा वह राशि भी उपलब्ध कराए जिस पर लियन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

न्यायालय ने जारी किए ये दिशा-निर्देश 1- बीएनएसएस की धारा 106 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जानी चाहिए कि वह पुलिस अधिकारियों को केवल मात्र संदेह के आधार पर संपत्ति जब्त कर धन संबंधी विवादों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे, ऐसी कार्रवाई ठोस और उचित आधार से समर्थित होनी चाहिए।

2- विवेचक द्वारा बैंक खाता फ्रीज किए जाने से संबंधित सूचना तत्काल बैंक या भुगतान सेवा प्रणाली के नोडल अधिकारी को भेजी जानी चाहिए, ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। पुलिस अधिकारी को कथित अपराध से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध करानी होगी तथा उसके साथ एफआईआर अथवा प्राप्त सूचना की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि किसी शिकायत या एफआईआर की प्रति के बिना अनुरोध प्राप्त होता है, तो बैंक या भुगतान सेवा ऑपरेटर ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

3- बीएनएसएस की धारा 106 के अंतर्गत जारी नोटिस में केवल विशिष्ट राशि (जो कथित रूप से अभियुक्त के बैंक खाते से या खाते में स्थानांतरित हुई हो) पर लियन लगाए जाने का निर्देश दिया जा सकता है, किंतु किसी भी स्थिति में पुलिस किसी बैंक या भुगतान सेवा ऑपरेटर से पूरे वित्तीय खाते को अवरुद्ध या निलंबित करने का अनुरोध नहीं कर सकती।

4- जैसे ही किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय मध्यस्थ, जिसमें भुगतान सेवा ऑपरेटर भी शामिल है, को खाता ब्लॉक करने, रोकने अथवा लियन चिह्नित करने की सूचना भेजी जाती है, उसी समय यह सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी भेजी जानी चाहिए। ऐसा न किए जाने पर यह कार्रवाई शून्य मानी जा सकती है।