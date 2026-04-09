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म्यूल खातों के सहारे बैंकिंग सिस्टम में सेंध, इस जिलें में सबसे ज्यादा ठगी के मिले फुटप्रिंट

Apr 09, 2026 11:25 am ISTPawan Kumar Sharma विवेक पांडेय, गोरखपुर
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यूपी में साइबर ठगी बढ़ती जा रही है। जालसाजों ने म्यूल खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में इस कदर सेंधमारी कर रखी है कि अब हर मामले की जांच में उनके फुटप्रिंट साफ दिखाई दे रहे हैं। म्यूल खातों से पैसा निकालने के लिए साइबर जालसाज गोरखपुर रेंज के बैंकों में 157 बार पहुंचे।

म्यूल खातों के सहारे बैंकिंग सिस्टम में सेंध, इस जिलें में सबसे ज्यादा ठगी के मिले फुटप्रिंट

UP News: साइबर जालसाजों ने म्यूल खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में इस कदर सेंधमारी कर रखी है कि अब हर मामले की जांच में उनके फुटप्रिंट साफ दिखाई दे रहे हैं। म्यूल खातों से पैसा निकालने के लिए साइबर जालसाज गोरखपुर रेंज के बैंकों में 157 बार पहुंचे। वहीं, एटीएम में यह संख्या 2986 रही। गोरखपुर के बैंकों में उनकी सबसे अधिक मौजूदगी दर्ज की गई। यहां 98 बार उन्होंने म्यूल खातों के चेक का इस्तेमाल कर पैसा निकाला।

दरअसल, साइबर ठग जालसाजी की रकम निकालने के लिए म्यूल खातों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीणों के साथ ही शहर के ऐसे लोग, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के झांसे में आसानी से आ जाते हैं, उनके आधार कार्ड के जरिए म्यूल खाते खुलवाए जाते हैं। इन खातों में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाता है। एटीएम कार्ड और चेकबुक जालसाज अपने पास रखते हैं। ठगी की रकम इन खातों में मंगाकर चेक या एटीएम के जरिए नकद निकाल ली जाती है। जब तक साइबर पुलिस इन खातों तक पहुंचती है, तब तक पैसा निकाला जा चुका होता है।

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच 1 जनवरी 2025 से 15 मार्च 2026 तक की जांच में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिलीं। फुटप्रिंट का पीछा करते-करते पुलिस एटीएम से लेकर बैंक शाखाओं तक पहुंची। गोरखपुर रेंज के विभिन्न जनपदों में स्थित बैंक शाखाओं और एटीएम केंद्रों पर साइबर जालसाजों की गतिविधियों के व्यापक प्रमाण मिले हैं।

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गोरखपुर में सबसे अधिक जालसाजी

जिलेवार आंकड़ों में साइबर जालसाज 98 बार गोरखपुर के विभिन्न बैंकों में पहुंचे। देवरिया में 37 और कुशीनगर में 22 बार बैंक जाकर चेक के माध्यम से नकदी निकाली। एटीएम उपयोग के मामले में भी गोरखपुर शीर्ष पर रहा, जहां 1536 बार निकासी की गई, देवरिया में यह संख्या 1138 रही। महराजगंज जिले में अलग पैटर्न देखने को मिला। यहां जालसाजों ने बैंकों में न जाकर एटीएम के जरिए 301 बार धन निकासी की। वहीं, कुशीनगर में एटीएम उपयोग के 11 मामले सामने हैं।

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खातों की निगरानी बढ़ी

विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराधी म्यूल खातों के जरिए अपनी पहचान छिपाकर बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस और साइबर सेल ने ऐसे खातों की निगरानी बढ़ा दी है। फुटप्रिंट के आधार पर जालसाजों की गिरफ्तारी भी हो रही है। बेलघाट में पिछले दिनों हुई तीन साइबर जालसाजों की गिरफ्तारी इसी का परिणाम है।

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50 हजार रुपये तक की ठगी के लिए कोर्ट की अनुमति जरुरी नहीं

साइबर जालसाजी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने नई एसओपी जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी की रकम को बिना कोर्ट की अनुमति के ही पीड़ित को वापस किया जा सकेगा। इससे पहले छोटी रकम की वापसी के लिए भी पीड़ितों को लंबे समय तक अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी इस नई एसओपी का उद्देश्य साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाना है। अब यदि किसी व्यक्ति के साथ 50 हजार रुपये तक की साइबर ठगी होती है और जांच में मामला सही पाया जाता है तो संबंधित एजेंसियां बिना न्यायालय की अनुमति के रकम रिलीज कर सकेंगी। इससे पीड़ितों को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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