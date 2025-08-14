Banke Bihari Temple Trust Bill passed by both houses without discussion, SP's demand for amendment rejected बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक बिना चर्चा दोनों सदनों से पास, सपा की संशोधन की मांग खारिज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBanke Bihari Temple Trust Bill passed by both houses without discussion, SP's demand for amendment rejected

बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक बिना चर्चा दोनों सदनों से पास, सपा की संशोधन की मांग खारिज

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने वाला विधेयक गुरुवार को विधानसभा और विधान परिषद में पास हो गया। इससे पहले सपा ने विधानसभा में चर्चा की मांग की लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। सपा एक संशोधन भी चाहती थी। 

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 14 Aug 2025 10:26 PM
share Share
Follow Us on
बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक बिना चर्चा दोनों सदनों से पास, सपा की संशोधन की मांग खारिज

समाजवादी पार्टी के सदस्यों के विरोध और बर्हिगमन के बीच गुरुवार को ‘श्रीबांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक-2025’ विधानमंडल के दोनों सदनों से पास हो गया। विधानसभा में सपा सदस्य इस पर चर्चा और कुछ संशोधन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने के दौरान इस विधेयक को लाने का क्या औचित्य है। इस पर स्पीकर ने कह दिया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर चर्चा कैसे ही सकती है। संशोधन भी एक दिन पहले जब बिल रखा गया, तभी आना चाहिए था। चर्चा न कराए जाने पर सपा सदस्य पहले वेल में जाना चाहते थे, लेकिन फिर बाहर चले गए।

विधेयक पास होने के बाद ‘श्रीबांके बिहारी जी मंदिर न्यास’ मंदिर में आने वाला चढ़ावा, संपत्ति व सब कुछ प्रशासन संभालेगा। न्यास श्रद्धालुओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं जैसे प्रसाद वितरण, वरिष्ठ नागरिक मार्ग, पेयजल की व्यवस्था करेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि न्यास मंदिर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। मंदिर के मामलों के किसी भी धार्मिक पहलु में हस्तक्षेप नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:चढ़ावा, संपत्ति, प्रशासन सबकुछ संभालेगा बांके बिहारी न्यास, यूपी विस में बिल पेश

मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल-अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और परिसीमा के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट-उपहार, किसी भी पूजा-सेवा-कर्मकांड-समारोह-धार्मिक अनुष्ठान के समर्थन में दी गई संपत्ति, नगद या वस्तु रूपी अर्पण तथा मंदिर परिसर के उपयोग के लिए डाक-तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक तक शामिल हैं। मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित श्री बांके बिहारी जी मंदिर की सभी चल एवं अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी।

सरकार ने साफ किया है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति-रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे। न्यास दर्शन का समय तय करेगा, पुजारियों की नियुक्ति करेगा और वेतन, भत्ते-प्रतिकर निर्धारित करेगा। भक्तों और आगंतुकों की सुरक्षा तथा मंदिर के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी न्यास पर होगी।

Banke Bihari Temple Shri Banke Bihari Temple Vrindavan Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |