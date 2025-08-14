बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक बिना चर्चा दोनों सदनों से पास, सपा की संशोधन की मांग खारिज

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने वाला विधेयक गुरुवार को विधानसभा और विधान परिषद में पास हो गया। इससे पहले सपा ने विधानसभा में चर्चा की मांग की लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। सपा एक संशोधन भी चाहती थी।

समाजवादी पार्टी के सदस्यों के विरोध और बर्हिगमन के बीच गुरुवार को ‘श्रीबांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक-2025’ विधानमंडल के दोनों सदनों से पास हो गया। विधानसभा में सपा सदस्य इस पर चर्चा और कुछ संशोधन की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने के दौरान इस विधेयक को लाने का क्या औचित्य है। इस पर स्पीकर ने कह दिया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर चर्चा कैसे ही सकती है। संशोधन भी एक दिन पहले जब बिल रखा गया, तभी आना चाहिए था। चर्चा न कराए जाने पर सपा सदस्य पहले वेल में जाना चाहते थे, लेकिन फिर बाहर चले गए।

विधेयक पास होने के बाद ‘श्रीबांके बिहारी जी मंदिर न्यास’ मंदिर में आने वाला चढ़ावा, संपत्ति व सब कुछ प्रशासन संभालेगा। न्यास श्रद्धालुओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं जैसे प्रसाद वितरण, वरिष्ठ नागरिक मार्ग, पेयजल की व्यवस्था करेगा। सरकार ने साफ कर दिया कि न्यास मंदिर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। मंदिर के मामलों के किसी भी धार्मिक पहलु में हस्तक्षेप नहीं होगा।

मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल-अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और परिसीमा के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट-उपहार, किसी भी पूजा-सेवा-कर्मकांड-समारोह-धार्मिक अनुष्ठान के समर्थन में दी गई संपत्ति, नगद या वस्तु रूपी अर्पण तथा मंदिर परिसर के उपयोग के लिए डाक-तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक तक शामिल हैं। मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित श्री बांके बिहारी जी मंदिर की सभी चल एवं अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी।