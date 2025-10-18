आज खुलेगा 54 साल से बंद खजाना, जानें बांके बिहारी मंदिर में क्या है तैयारी?

संक्षेप: खजाने वाला यह कमरा मंदिर के गर्भ गृह के बगल में है। कमरे को खोलने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं ओर पोस्टर लगा दिए गए हैं। हर किसी को उस घड़ी का इंतजार है जब खजाना खोला जाएगा और इसके रहस्य सामने आएंगे।शनिवार को दोपहर एक बजे के बाद इसे खोला जाएगा।

यूपी के मथुरा के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज यहां विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का करीब 54 साल से बंद खजाना खोला जाना है। इस खजाने से जुड़े कई राज आज खुलेंगे। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खोले जाने का लोगों को सालों से इंतजार था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में मंदिर का काम हो रहा है। कमेटी ने 29 सितम्बर को बांके बिहारी मंदिर का तोष खाना खोले जाने का निर्णय लियाा था।

इस निर्णय के बाद से ही खजाना खोले जाने के समय को लेकर मंथन हो रहा था। इसकी तैयारियां भी चल रही थीं। आखिरकार इसकी घड़ी आ गई। शनिवार को दोपहर एक बजे के बाद इसे खोला जाएगा। मंदिर में इसके पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में इस बारे में लिखा गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के इस खजाने में कई तरह के आभूषण, सोने-चांदी की चीजें और तमाम कीमती वस्तुएं हैं।

खजाने वाला यह कमरा मंदिर के गर्भ गृह के बगल में है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि कमरे को खोलने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं ओर पोस्टर लगा दिए गए हैं। हर किसी को उस घड़ी का इंतजार है जब खजाना खोला जाएगा और इसके रहस्य सामने आएंगे।

आदेश दरकिनार, बांकेबिहारी मंदिर में गर्भ गृह के सामने दीपदान ठाकुर श्री बांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार को गर्भ गृह के बाहर जगमोहन में निर्धारित से अधिक दीये जलाकर हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के आदेश को दरकिनार किया गया। कमेटी ने मंदिर के बाहर अर्धनिर्मित हॉल में केवल सात दीपक जलाने की अनुमति दी थी।

मंदिर की व्यवस्थाओं के सुधार को गठित मैनेजमेंट कमेटी ने पट खुलने से पूर्व सेवायत गोस्वामी के साथ यजमान की मंदिर में प्रवेश रोकने, वीआईपी पर्ची से दर्शन बंद करने के साथ मंदिर परिसर में दीपदान रोक दिया। गोस्वामियों ने कमेटी से सात अक्तूबर से पांच नवंबर तक चलने वाले कार्तिक मास में मंदिर परिसर में किसी भी स्थान पर दीपदान करने की अनुमति मांगी। तब कमेटी द्वारा मंदिर के अर्धनिर्मित हॉल में केवल सात दीपक जलाने की अनुमति दी। साथ ही यह भी निर्देश जारी किये कि एक दीपक में 50 ग्राम तेल ही प्रयोग में लिया जायेगा। दीपदान की प्रक्रिया सूर्यास्त के समय ही प्रारम्भ होगी तथा ठाकुरजी की आरती से पूर्व समाप्त हो जायेगी।

शुक्रवार को मंदिर में गर्भ गृह के सामने जगमोहन में दीयों का स्टैंड लगाकर दो दर्जन से अधिक दीपक रख जलाये गये। इसके आसपास पुजारी बैठते हैं। इस दौरान जगमोहन के दोनों और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। दीपदान की अनुमति मांगने वाले गोस्वामी कमेटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।