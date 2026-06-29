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बांके बिहारी मंदिर की दानराशि सड़क पर बिखरी, बैंक ले जाते समय श्रद्धालुओं के सामने फटा सिक्कों से भरा थैला

Dinesh Rathour वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद
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वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला दान का सिक्कों से भरा थैला अचानक से सड़क पर फट गया। थैला फटने से उसके अंदर रखे सिक्के सड़क पर बिखर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Mathura News: मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा गुल्लकों में चढ़ाए गए सिक्कों को बैंक ले जाते समय लापरवाही का मामला सामने आया है। मंदिर की दानराशि से भरा प्लास्टिक का एक थैला मंदिर के प्रवेश मार्ग पर गिरकर फट गया, जिससे सिक्के सड़क पर बिखर गए। इसके बाद मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सिक्कों को दोबारा से भरा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मी दानराशि से भरे थैले को बैंक ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान थैला फटने से सिक्के सड़क पर फैल गए, जिन्हें बाद में सुरक्षा कर्मियों द्वारा एकत्र किया गया। घटना के बाद मंदिर में दानराशि के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व सदस्य एवं मंदिर सेवायत दिनेश गोस्वामी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। ये बोरियों में भर-भर कर खजाना रास्ते में लुटाया जा रहा है। जब मैं था, तब गुल्लक खुलवाने के बाद स्वयं बैंक तक जमा कराने जाता था। दिनेश गोस्वामी के इस बयान के बाद मंदिर की दानराशि के रखरखाव और बैंक तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि करोड़ों रुपये की दानराशि वाले मंदिर में ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दानराशि के परिवहन के लिए अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल मंदिर प्रबंधन की ओर से इस वायरल वीडियो और घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला इन दुनिया सुर्खियों में है। अखिलेश यादव द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो मामला परत दर परत खुलता चला गया। इसमें कई खुलासे हुए हैं। ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस की अभी कई पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। पुलिस की रडार पर कई बड़े लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पुलिस भी उनसे पूछताछ कर सकती हे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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