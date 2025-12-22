बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को राज्यपाल से मिली मंजूरी, क्या है नया कानून?

संक्षेप: श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है। यूपी सरकार ने 21 अगस्त को राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को एक एक्ट के तौर पर नोटिफाई भी कर दिया है।

श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है। राज्यपाल से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। यह बिल अब एक कानून बन गया है। यूपी सरकार ने 21 अगस्त को राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को एक एक्ट के तौर पर नोटिफाई भी कर दिया है। बतादें कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान, बांके बिहारी जी ट्रस्ट बिल दोनों सदनों में पेश किया गया था। 13 और 14 अगस्त को चर्चा के बाद, बिल ध्वनि मत से पास हो गया। विधानसभा के प्रधान सचिव, प्रदीप दुबे ने सोमवार को दोनों सदनों को कानून बनने के बारे में जानकारी दी।

क्या है नया कानून श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल अब कानून बन गया है। कानून बनने के साथ, प्रस्तावित ट्रस्ट के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जिसमें उसकी चल और अचल संपत्ति और भक्तों द्वारा चढ़ावा शामिल है, के मैनेजमेंट के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है। इस कानून का मकसद मंदिर की धार्मिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, बेहतर प्रशासन, ज़्यादा पारदर्शिता और भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पैसे देकर अमीर लोगों को 'खास पूजा' करने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा था कि मौजूदा व्यवस्था भगवान का शोषण करने जैसा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा था, दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद, वे भगवान को एक मिनट भी आराम नहीं करने देते। वे इस समय भगवान पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सभी अमीर लोग जो सबसे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, उन्हें खास पूजा करने की इजाज़त दी जाती है।