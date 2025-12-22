Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBanke Bihari Ji Temple Trust Bill has received approval from the Governor What is the new law
बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को राज्यपाल से मिली मंजूरी, क्या है नया कानून?

बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को राज्यपाल से मिली मंजूरी, क्या है नया कानून?

संक्षेप:

श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है। यूपी सरकार ने 21 अगस्त को राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को एक एक्ट के तौर पर नोटिफाई भी कर दिया है।

Dec 22, 2025 04:47 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, एएनआई
share Share
Follow Us on

श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है। राज्यपाल से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। यह बिल अब एक कानून बन गया है। यूपी सरकार ने 21 अगस्त को राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को एक एक्ट के तौर पर नोटिफाई भी कर दिया है। बतादें कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान, बांके बिहारी जी ट्रस्ट बिल दोनों सदनों में पेश किया गया था। 13 और 14 अगस्त को चर्चा के बाद, बिल ध्वनि मत से पास हो गया। विधानसभा के प्रधान सचिव, प्रदीप दुबे ने सोमवार को दोनों सदनों को कानून बनने के बारे में जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है नया कानून

श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल अब कानून बन गया है। कानून बनने के साथ, प्रस्तावित ट्रस्ट के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जिसमें उसकी चल और अचल संपत्ति और भक्तों द्वारा चढ़ावा शामिल है, के मैनेजमेंट के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है। इस कानून का मकसद मंदिर की धार्मिक परंपराओं की रक्षा करते हुए, बेहतर प्रशासन, ज़्यादा पारदर्शिता और भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में पैसे देकर अमीर लोगों को 'खास पूजा' करने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा था कि मौजूदा व्यवस्था भगवान का शोषण करने जैसा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा था, दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद, वे भगवान को एक मिनट भी आराम नहीं करने देते। वे इस समय भगवान पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। सभी अमीर लोग जो सबसे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, उन्हें खास पूजा करने की इजाज़त दी जाती है।

मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज मंदिर में संशोधित मंदिर 'दर्शन' के समय और देहरी पूजा बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी, 2026 के लिए तय की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Banke Bihari Temple UP Vidhan Sabha UP Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |