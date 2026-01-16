पांच एकड़ में बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, गोस्वामी परिवार के तीन लोगों ने कराई पहली रजिस्ट्री

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBanke Bihari corridor will be built on five acres land three members Goswami family have completed first registration
Jan 16, 2026 09:45 pm ISTDinesh Rathour मथुरा, प्रमुख संवाददाता
बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण की कवायद शुक्रवार को एक कदम और बढ़ गई। उसके लिए भूमि की पहली रजिस्ट्री तीन लोगों ने करा दी है। ये रजिस्ट्री भी गोस्वामी परिवार की ओर से की गई हैं। कॉरिडोर के लिए शुक्रवार को बिहारीपुरा क्षेत्र की संपत्ति संख्या- 25 के एक भाग (69.26 वर्ग मीटर) की रजिस्ट्री तहसीलदार सदर के पक्ष में की गई। यति गोस्वामी, अभिलाष गोस्वामी और अनिकेत गोस्वामी ने इस काम के लिए सहर्ष अपनी भूमि का विक्रय- विलेख (सेल डीड) कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा के प्रयासों से हुई यह पहली रजिस्ट्री कॉरिडोर निर्माण के संकल्प को धरातल पर उतारने की शुरुआत है।

हालांकि प्रशासन द्वारा अभी यह नहीं बताया गया है कि इस भूमि की प्रशासन ने क्या कीमत दी है लेकिन सूत्रों के अनुसार करीब 40 लाख रुपये इस रजिस्ट्री के बदले में प्रशासन द्वारा दिया गया है। एडीएम (वित्त) ने पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि कॉरिडोर के लिए रजिस्ट्री शुरू होना शुभ संकेत है। डीएम सीपी सिंह ने बताया, बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए तीन लोगों ने रजिस्ट्री करा दी है। सभी लोग भगवान के कार्य में सहयोग करें। सभी को उचित रेट दिया जाएगा। दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। जिनका मकान कॉरिडोर में आ रहा है, उनके लिए रुक्मिणी विहार में मकान मिलेगा। किसी को निराश नहीं किया जाएगा। बांके बिहारी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Mathura News Banke Bihari Temple Shri Banke Bihari Temple Vrindavan
