पांच एकड़ में बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, गोस्वामी परिवार के तीन लोगों ने कराई पहली रजिस्ट्री

बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण की कवायद शुक्रवार को एक कदम और बढ़ गई। उसके लिए भूमि की पहली रजिस्ट्री तीन लोगों ने करा दी है। ये रजिस्ट्री भी गोस्वामी परिवार की ओर से की गई हैं। कॉरिडोर के लिए शुक्रवार को बिहारीपुरा क्षेत्र की संपत्ति संख्या- 25 के एक भाग (69.26 वर्ग मीटर) की रजिस्ट्री तहसीलदार सदर के पक्ष में की गई। यति गोस्वामी, अभिलाष गोस्वामी और अनिकेत गोस्वामी ने इस काम के लिए सहर्ष अपनी भूमि का विक्रय- विलेख (सेल डीड) कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा के प्रयासों से हुई यह पहली रजिस्ट्री कॉरिडोर निर्माण के संकल्प को धरातल पर उतारने की शुरुआत है।

