महाराष्ट्र की बैंक से चोरी; यूपी में पकड़ा गया चोर, पास से मिली दो सोने की ईंटें, करोड़ों में है कीमत

बीती सात जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली की आटपाड़ी बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया गया है। यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने चोर को बदायूं से गिरफ्तार किया है।

Jan 20, 2026 06:37 pm ISTDinesh Rathour बदायूं
बीती सात जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली की आटपाड़ी बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया गया है। यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने चोर को बदायूं से गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो सोने की ईंटें बरामद हुई हैं, जिसका वजन एक किलो से ज्यादा का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में है।महाराष्ट्र के सांगली स्थित आटपाड़ी बैंक को निशाना बनाकर चोरों ने बैंक कार्यालय की खिड़की काटी और प्राइवेट लॉकर में रखे सोने-चांदी के गहनों व नगदी पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी वारदात के बाद थाना आटपाड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, चोरी की कड़ी बदायूं से जुड़ती चली गई।

मुखबिर की सूचना पर अलापुर पुलिस ने सांगली क्राइम ब्रांच से संपर्क साधा और संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद आरोपी की तलाश के लिए बदायूं और महाराष्ट्र पुलिस की टीमें एक साथ मैदान में उतरीं। इसके बाद एसएसपी डा.बृजेश सिंह के निर्देशन में थाना अलापुर पुलिस, एसओजी-सर्विलांस टीम और महाराष्ट्र पुलिस ने गांव गभियाई से ईकरी जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर ककराला के रहने वाले राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में राहुल के पास से पुलिस ने चोरी की गई 1.168 किलोग्राम पीली धातु के दो ईंटे बरामद हुईं, जिनकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर बैंक चोरी की साजिश बनाने, दिल्ली से सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो खरीदकर महाराष्ट्र जाने और चोरी के अपने हिस्से के सोने को पिघलाकर बिस्किट में बदलने की बात स्वीकार की है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।

एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि पूछने पर बताया कि राहुल ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश बनाई थी। उसने दिल्ली से एक सेकेंड हैंड कार सात लाख में खरीदकर अपने साथियों के साथ मिलकर प्लूस गांव जिला सांगली, महाराष्ट्र में गया था। जहां उसके साथियों ने किराये पर कमरा लिया और सात जनवरी को की रात को अपने साथियों के साथ मिलकर आटपाड़ी बैंक से लगभग 30 किलो ग्राम चादी व 5.5 से 6.0 किलोग्राम सोना व लगभग 4.5 लाख रुपये की चोरी की थी। राहुल के हिस्से में सोने का 1.168 किलोग्राम हिस्सा आया था। जिसे उसने साथी की मदद से पिघलाकर बिस्किट के रूप में बदलकर बेचने के मकसद से घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर लिया।

