महाराष्ट्र की बैंक से चोरी; यूपी में पकड़ा गया चोर, पास से मिली दो सोने की ईंटें, करोड़ों में है कीमत

संक्षेप: बीती सात जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली की आटपाड़ी बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया गया है। यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने चोर को बदायूं से गिरफ्तार किया है।

बीती सात जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली की आटपाड़ी बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया गया है। यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने चोर को बदायूं से गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो सोने की ईंटें बरामद हुई हैं, जिसका वजन एक किलो से ज्यादा का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में है।महाराष्ट्र के सांगली स्थित आटपाड़ी बैंक को निशाना बनाकर चोरों ने बैंक कार्यालय की खिड़की काटी और प्राइवेट लॉकर में रखे सोने-चांदी के गहनों व नगदी पर हाथ साफ कर दिया था। चोरी वारदात के बाद थाना आटपाड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, चोरी की कड़ी बदायूं से जुड़ती चली गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुखबिर की सूचना पर अलापुर पुलिस ने सांगली क्राइम ब्रांच से संपर्क साधा और संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। इसके बाद आरोपी की तलाश के लिए बदायूं और महाराष्ट्र पुलिस की टीमें एक साथ मैदान में उतरीं। इसके बाद एसएसपी डा.बृजेश सिंह के निर्देशन में थाना अलापुर पुलिस, एसओजी-सर्विलांस टीम और महाराष्ट्र पुलिस ने गांव गभियाई से ईकरी जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर ककराला के रहने वाले राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में राहुल के पास से पुलिस ने चोरी की गई 1.168 किलोग्राम पीली धातु के दो ईंटे बरामद हुईं, जिनकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर बैंक चोरी की साजिश बनाने, दिल्ली से सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो खरीदकर महाराष्ट्र जाने और चोरी के अपने हिस्से के सोने को पिघलाकर बिस्किट में बदलने की बात स्वीकार की है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।