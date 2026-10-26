होटल में अचानक गिरी बैंक मैनेजर की पत्नी की मौत; ससुर बोले- दामाद ने मारा, 4 महीने पहले शादी हुई थी

झांसी के सीपरी बाजार स्थित होटल में नवविवाहिता मुस्कान (27) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चार माह पहले उसकी शादी विदिशा निवासी नीलेश से हुई थी। पिता ने पति पर सिर दीवार में मारकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

झांसी,संवाददाता: सीपरी बाजार स्थित होटल में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चार माह पहले उसकी शादी हुई थी। पिता ने आरोप लगाया कि पति बहाने से उसे होटल ले गया और सिर दीवार पर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति को हिरासत में लिया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले रामजीलाल सिमौलिया की बेटी मुस्कान(27) की शादी 29 जून को मध्य प्रदेश के विदिशा निवासी नीलेश के साथ हुई थी। बेटी का 28 अक्टूबर को जूनियर इंजीनियर की परीक्षा थी। इस कारण बेटी घर आई थी। 23 अक्टूबर की रात अचानक नीलेश घर आया और बेटी को मौसी के यहां पर गणेश विहार कालोनी ले जाने की बात कहकर उसे 24 अक्टूबर को सुबह साथ ले गया। 25 अक्टूबर को नीलेश का फोन आया कि वह ऋषभ होटल आ जाए।

जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि होटल का बिल 23 और 24 अक्टूबर का है। काफी देर तक नीलेश कभी मेडीकल कालेज तो कभी कपूर नर्सिंग होम तो कही जिला अस्पताल बुलाता रहा। जब वह जिला अस्पताल पहुंचे तो देखा मुस्कान की लाश रखी थी। नीलेश ने बताया कि मुस्कान गिर गई थी। ससुर ने दामाद पर दीवार में सिर मारकर हत्या का आरोप लगाया है।

दामाद के दूसरी औरतों से भी संबंध- ससुर ससुर का आरोप है कि नीलेश के दूसरी औरतों से संबंध है। बेटी के शादी के पहले भी नीलेश ने इंदौर में पहली शादी कर रखी थी। इसकी जानकारी शादी के बाद हुई थी। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पति-पत्नी होटल स्टॉफ के साथ कमरे की तरफ जाते दिख रहे हैं। तभी मुस्कान गिरते हुए दिख रही है। मुस्कान के पिता के आरोपों की जांच की जा रही । शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। दंपति कमरा नंबर 212 में ठहरे थे। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। मृतक के पिता के आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा