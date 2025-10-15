परिजनों से बातचीत के दौरान वीडियो कॉल पर फांसी लगाने लगा बैंक मैनेजर, पुलिस ने ऐसे बचाया
देवरिया जिले के रामनाथ मोहल्ले में किराए पर रह रहे एक बैंक के मैनेजर ने मंगलवार की रात को परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल कर कमरे में फांसी लगाने की कोशिश की। परिजनों की सूचना पर लोकेशन ट्रेस कर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उन्हें फंदे से उतारकर जान बचा ली। मैनेजर का उनकी पत्नी से विवाद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले बैंक मैनेजर शहर के देवरिया रामनाथ मोहल्ले में किराये के मकान में रहते हैं। वह यहां शहर के एक बैंक में कार्यरत हैं। मंगलवार की रात करीब 1 बजे परिवार के सदस्यों से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे। इसकी जानकारी बैंक मैनेजर के ममेरे भाई ने डीजीपी कार्यालय को दी। वहां से एसपी के पीआरओ डॉ. महेन्द्र कुमार को फोन कर इसके बारे में बताया गया।
पीआरओ ने कोतवाली पुलिस और सर्विलांस सेल में मुख्य आरक्षी विमलेश सिंह को अवगत कराया। पुलिस तत्काल बैंक मैनेजर की लोकेशन ट्रेस कर कमरे पर पहुंची और बैंक मैनेजर को फंदे से उतारकर सकुशल बचा लिया। कोतवाल विनोद सिंह ने बताया कि पुलिस की तत्परता के कारण बैंक मैनेजर की जान बच गई। देवरिया एएसपी आनंद कुमार पाण्डेय ने बताया, एक व्यक्ति किसी बैंक में कार्यरत है। उसके फांसी लगाने की कोशिश की जानकारी मिली थी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे बचा लिया। उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
सहारनपुर में जान देने रेल की तरफ दौड़ी महिला को पुलिस ने बचाया
वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में रेलवे ट्रैक पर जान देने जा रही महिला को पुलिस ने बचा लिया। थाना कुतुबशेर इंस्पेक्टर एचएन सिंह ने बताया कि थाने की मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम भैरव मंदिर के निकट रेलवे लाइन किनारे संदिग्धों से पूछताछ में लगी थी। तभी टीम को सूचना मिली कि एक महिला रेलवे पटरी के बीचोबीच जा रही है और करीब एक किलोमीटर दूर सामने से ट्रेन आ रही थी। मौके को देखते हुए टीम में शामिल अतिरिक्त इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह, महिला उप निरीक्षक सुमन चाहर, महिला मुख्य आरक्षी मोंटी रानी व महिला आरक्षी ममता ने तत्काल मौके पर पहुंच किसी तरह महिला को रेलवे पटरी से हटाया और इसी दौरान ट्रेन भी वहां से गुजरने लगी। इस दौरान भी महिला ने ट्रेन के नीचे कूदने का प्रयास किया। उसे किसी तरह समझ कर थाने लाया गया। पूछने पर महिला ने बताया कि वह 62 फूटा मार्ग स्थित एकता कॉलोनी की रहने वाली है और परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। महिला के परिजनों को भी बुलाया गया और पीड़िता को सांत्वना देकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
