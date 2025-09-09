bank manager fell down when a dog suddenly chased him on the road and was run over by a municipal garbage vehicle सड़क पर अचानक कुत्ते ने दौड़ाया तो गिर गए बैंक मैनेजर, नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने रौंदा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सड़क पर अचानक कुत्ते ने दौड़ाया तो गिर गए बैंक मैनेजर, नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने रौंदा

हर रोज की तरह अबरार अहमद सोमवार की सुबह लगभग साढ़े छह बजे पत्नी साइलू को सिविल लाइंस बस अड्डा छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में नूरुल्लाह रोड पर अचानक कुत्ते ने दौड़ा लिया। कुत्ते के पीछे पड़ने की वजह से वह घबड़ा गए। अनियंत्रित होकर अबरार सड़क पर दाहिने तरफ गिर गए। 

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजTue, 9 Sep 2025 07:14 AM
प्रयागराज के खुल्दाबाद क्षेत्र के नूरुल्लाह रोड पर सोमवार की सुबह कुत्ते के दौड़ाने से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे बाइक सवार बैंक मैनेजर को डंपर ने रौंद दिया। नगर निगम की कूड़ा गाड़ी (डंपर) का पिछला चक्का सिर पर चढ़ने से बैंक मैनेजर अबरार अहमद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अबरार अहमद अपनी शिक्षिका पत्नी को सिविल लाइंस बस अड्डा पहुंचाने के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे की जानकारी होते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

गौसनगर करेली निवासी सेवानिवृत्त रेलकर्मी अनीस अहमद के बड़े बेटे 38 वर्षीय अबरार अहमद बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलाका रोड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी सोइलू प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय कुंडा में अध्यापिका हैं। अबरार अहमद रोजाना की तरह सोमवार की सुबह लगभग साढ़े छह बजे पत्नी साइलू को सिविल लाइंस बस अड्डा छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में नूरुल्लाह रोड पर अचानक कुत्ते ने दौड़ा लिया। कुत्ते के पीछे पड़ने की वजह से वह घबड़ा गए। अनियंत्रित होकर अबरार सड़क पर दाहिने तरफ गिर गए। इसी बीच सामने से तेज रफ्तार आ रहे नगर निगम के डंपर का पिछला चक्का सिर पर चढ़ने से अबरार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया। सूचना पर रोते-बिलखते परिजन पहुंचे। परिजनों ने बताया कि दो महीने पहले ही अबरार का शाहजहांपुर से प्रयागराज स्थानांतरण हुआ था। सुबह पत्नी को बस अड्डा छोड़कर जल्द ही आने की बात कहकर निकले थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनका आखिरी दिन साबित होगा। खुल्दाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी चालक सोनू भारतीया को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

