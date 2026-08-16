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5 मिनट लेट होने पर डिलीवरी बॉय को पीटने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार; फ्लैट में ताला लगाकर फरार था

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में ऑर्डर पांच मिनट लेट होने से नाराज यूको बैंक मैनेजर ने डिलीवरी बॉय अमित यादव को फ्लैट में ले जाकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मैनेजर यमन कंसल को गिरफ्तार कर लिया।

Bank manager arrested in Meerut delivery boy assault case
मेरठ में डिलीवरी बॉय की पिटाई मामले में बैंक मैनेजर गिरफ्तार

मेरठ में ऑर्डर की डिलीवरी में महज पांच मिनट की देरी एक डिलीवरी बॉय को भारी पड़ गई। आरोप है कि यूको बैंक के ब्रांच मैनेजर ने गुस्से में डिलीवरी बॉय को गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से पीटा। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे गंगा सागर क्षेत्र स्थित गंगा हाइट्स सोसाइटी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शनिवार देर रात आरोपी मैनेजर यमन कंसल (34) को गिरफ्तार कर लिया। घटना का करीब साढ़े तीन मिनट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें डिलीवरी बॉय अमित यादव फ्लैट नंबर 110 पर पहुंचकर बेल बजाता दिखाई दे रहा है। दरवाजा खुलने पर बैंक मैनेजर यमन बाहर आता है और डिलीवरी में देरी को लेकर उससे बहस करने लगता है।

ऑर्डर लेट होने पर डिलीवरी बॉय को पीटा था

आरोप है कि वह डिलीवरी बॉय से अभद्र भाषा में बात करता है और फिर उसे पीटना शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की पत्नी भी बाहर आती दिखाई देती है। वह यमन को सीसीटीवी कैमरा लगे होने का इशारा करती है। इसके बाद आरोपी डिलीवरी बॉय को घर के अंदर ले जाता है। आरोप है कि अंदर करीब छह मिनट तक उसके साथ मारपीट की गई। पति-पत्नी के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय रोते हुए बाहर निकलता है, जबकि यमन डिलीवरी का पैकेट लेकर घर के अंदर चला जाता है।

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पीड़ित ने पुलिस को क्या बताया?

पीड़ित अमित यादव ने पुलिस को बताया कि वह करीब एक साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है और साथ में 12वीं की पढ़ाई भी कर रहा है। शुक्रवार को ऑर्डर लेकर आते समय कस्टमर का फोन आया था। अमित ने बताया कि उसने ग्राहक को ऑर्डर पांच मिनट लेट होने की जानकारी दी थी। इस पर ग्राहक ने कहा कि ऑर्डर 15 मिनट लेट हो चुका है। अमित ने ऐप पर देरी का कारण दिखने और ऑर्डर पैक होते ही पहुंचाने की बात कही। आरोप है कि ग्राहक ने उसे घर आकर बात करने के लिए कहा।

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गंगा हाइट्स के फ्लैट रहता है यमन

अमित के मुताबिक, फ्लैट पर पहुंचते ही यमन ने उसका फोन छीन लिया और उस पर अपनी पत्नी से बदतमीजी करने का आरोप लगाया। उसने रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरह बचकर निकले अमित ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। गंगा हाइट्स में छह मंजिलों पर करीब 84 फ्लैट हैं। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक, यमन करीब पांच महीने पहले पत्नी और बेटी के साथ यहां रहने आया था। वह मेरठ के जेई गांव स्थित यूको बैंक में ब्रांच मैनेजर है। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि इस घटना से सोसाइटी की छवि खराब हुई है और वे आरोपी को यहां नहीं रहने देंगे।

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