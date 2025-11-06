Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBank employee urinates on youth's face, another scandal that shames Uttar Pradesh, video goes viral
बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर किया पेशाब, यूपी को शर्मसार करने वाला एक और कांड, वीडियो वायरल

बैंककर्मी ने युवक के चेहरे पर किया पेशाब, यूपी को शर्मसार करने वाला एक और कांड, वीडियो वायरल

संक्षेप: यूपी में एक और पेशाब कांड हुआ है। आजमगढ़ के रैदोपुर में बैंककर्मी का पड़ोसी युवक के चेहरे पर पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Thu, 6 Nov 2025 06:44 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर इलाके में एक बैंककर्मी ने अपने पड़ोसी युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया। घिनौने कांड का 11 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नशे की हालत में जमीन पर लेटा युवक बेबस है, जबकि आरोपी बेखौफ होकर उसके चेहरे पर पेशाब कर रहा है। पुलिस ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और बैंककर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी साहिल कुमार मऊ जनपद के एक बैंक में कर्मचारी है और रैदोपुर स्थित एलआईसी नंबर-2 कार्यालय की इमारत के पीछे रहता है। पीड़ित युवक उसका पड़ोसी और करीबी दोस्त बताया जा रहा है। दोनों ही नशे के आदि हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि यह वीडियो करीब एक साल पुराना है, लेकिन अब जाकर वायरल हुआ। शायद किसी पुरानी रंजिश या नशे की महफिल में हुई यह हरकत अब सोशल मीडिया की वजह से सबके सामने आ गई। वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लोग आक्रोशित हैं और सोशल मीडिया पर #AzamgarhPeshabKand जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते ही छानबीन शुरू कर दी। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर हमने तुरंत रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी साहिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि नशे में की गई यह शर्मनाक हरकत थी। पीड़ित युवक ने अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया है।

पिछले कुछ समय में सीधी (एमपी) से लेकर आगरा, मेरठ और सोनभद्र तक ऐसे कई मामले सुर्खियां बटोर चुके हैं, जहां नशे या दबंगई में लोगों ने दूसरों पर पेशाब किया और वीडियो वायरल भी किया है। आजमगढ़ की घटना पर स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की हरकत आगे कोई न कर सके। समाज में ऐसा संदेश जाए कि नशे की आड़ में कोई अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित युवक के परिवार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है।