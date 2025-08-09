bank employee laid a trap blackmailed after rape student became depressed due to continuous sexual abuse बैंककर्मी ने बिछाया जाल, रेप के बाद ब्लैकमेल; लगातार यौन शोषण से अवसाद में आई छात्रा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbank employee laid a trap blackmailed after rape student became depressed due to continuous sexual abuse

बैंककर्मी ने बिछाया जाल, रेप के बाद ब्लैकमेल; लगातार यौन शोषण से अवसाद में आई छात्रा

आरोप है कि बैंककर्मी ने छात्रा का लगातार यौन शोषण किया। इससे छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई। परिजनों ने कई बार पूछा तो छात्रा ने रेप की बात बता दी। शुक्रवार शाम परिजन छात्रा को लेकर मेडिकल थाने पहुंचे। शिवम के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

Ajay Singh प्रमुुख संवाददाता, मेरठSat, 9 Aug 2025 01:30 PM
share Share
Follow Us on
बैंककर्मी ने बिछाया जाल, रेप के बाद ब्लैकमेल; लगातार यौन शोषण से अवसाद में आई छात्रा

उत्तर प्रदेश के मेरठ के मेडिकल क्षेत्र स्थित एक बैंक शाखा के संविदाकर्मी ने छात्रा को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई और जानकारी होने पर पीड़िता को साथ लेकर परिजन शुक्रवार शाम मेडिकल थाने पहुंच गए। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।

शास्त्रीनगर निवासी युवती बीए की छात्रा है। छात्रा कुछ माह पूर्व तेजगढ़ी के पास एक बैंक में परिजनों के साथ खाते संबंधित कार्य के लिए गई थी। यहां छात्रा का परिचय बैंक संविदाकर्मी शिवम निवासी आर्यनगर सूरजकुंड से हुआ। बहाने से आरोपी ने छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया। इस दौरान कई बार छात्रा की मुलाकात शिवम से हुई। मार्च में आरोपी ने छात्रा से आर्यनगर में अपने दोस्त के मकान पर रेप किया। अश्लील फोटो लिए और वायरल करने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:होटल में युवक ने कर दी कॉलगर्ल की डिमांड, लड़की नहीं मिली तो हो गया बेकाबू

इसके बाद आरोपी ने लगातार यौन शोषण किया। घटना को लेकर छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई। परिजनों ने पूछताछ की तो छात्रा ने रेप की बात बता दी। शुक्रवार शाम परिजन छात्रा को लेकर मेडिकल थाने पहुंचे। शिवम के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है।

ये भी पढ़ें:MP प्रिया सरोज ने होने वाले पति रिंकू सिंह को दिया सरप्राइज, ग्राउंड पर पहुंचीं

क्या बोली पुलिस

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि बीए की छात्रा के साथ रेप की घटना अंजाम दी गई। मेडिकल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी कार्रवाई कराई जा रही है।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |