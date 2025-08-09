बैंककर्मी ने बिछाया जाल, रेप के बाद ब्लैकमेल; लगातार यौन शोषण से अवसाद में आई छात्रा

आरोप है कि बैंककर्मी ने छात्रा का लगातार यौन शोषण किया। इससे छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई। परिजनों ने कई बार पूछा तो छात्रा ने रेप की बात बता दी। शुक्रवार शाम परिजन छात्रा को लेकर मेडिकल थाने पहुंचे। शिवम के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के मेरठ के मेडिकल क्षेत्र स्थित एक बैंक शाखा के संविदाकर्मी ने छात्रा को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई और जानकारी होने पर पीड़िता को साथ लेकर परिजन शुक्रवार शाम मेडिकल थाने पहुंच गए। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।

शास्त्रीनगर निवासी युवती बीए की छात्रा है। छात्रा कुछ माह पूर्व तेजगढ़ी के पास एक बैंक में परिजनों के साथ खाते संबंधित कार्य के लिए गई थी। यहां छात्रा का परिचय बैंक संविदाकर्मी शिवम निवासी आर्यनगर सूरजकुंड से हुआ। बहाने से आरोपी ने छात्रा का मोबाइल नंबर ले लिया। इस दौरान कई बार छात्रा की मुलाकात शिवम से हुई। मार्च में आरोपी ने छात्रा से आर्यनगर में अपने दोस्त के मकान पर रेप किया। अश्लील फोटो लिए और वायरल करने की धमकी दी।

इसके बाद आरोपी ने लगातार यौन शोषण किया। घटना को लेकर छात्रा मानसिक अवसाद का शिकार हो गई। परिजनों ने पूछताछ की तो छात्रा ने रेप की बात बता दी। शुक्रवार शाम परिजन छात्रा को लेकर मेडिकल थाने पहुंचे। शिवम के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है।