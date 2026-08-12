कर्जदार और गारंटर दोनों से एक साथ लोन वसूल सकता है बैंक, हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति
लोन लेकर अदायगी नहीं करने के मामले में वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्जदार और गारंटर दोनों से एक साथ लोन की वसूली बैंक कर सकता है।
लोन के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि बैंक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पहले कर्जदार से रकम वसूल करने का प्रयास करे और असफल होने पर ही गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करे। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 128 के तहत गारंटर की देनदारी मुख्य कर्जदार के बराबर होती है। बैंक कर्जदार और गारंटर दोनों के खिलाफ एक साथ वसूली की कार्रवाई कर सकता है।न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने विनीत पांडेय और अनूप कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
दोनों याचियों ने अपने सहकर्मी विक्रांत दूबे द्वारा लिए गए ऋण के लिए गारंटी दी थी। विक्रांत दूबे ने वर्ष 2022-23 में यूपी पोस्टल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक से 50 हजार रुपये का फेस्टिवल लोन, तीन लाख रुपये का शार्ट टर्म लोन और 18 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। लोन की अदायगी में चूक होने पर बैंक ने वसूली की कार्रवाई शुरू की और डाक विभाग को दोनों गारंटरों के वेतन से प्रतिमाह 10 हजार रुपये काटकर बैंक में जमा करने को कहा।
गारंटरों ने दलील दी कि बैंक को पहले मुख्य कर्जदार से बकाया वसूलना चाहिए और सिर्फ शेष राशि के लिए गारंटरों से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कर्जदार और गारंटर दोनों से एक साथ वसूली को अवैध बताया। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि धारा 128 के अनुसार, जब तक गारंटी अनुबंध में इसके विपरीत कोई शर्त न हो, गारंटर की देनदारी मुख्य कर्जदार के समान होती है।
लोन लेने वाले मुख्य कर्जदार के खिलाफ पहले कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि संबंधित गारंटी अनुबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, जिससे गारंटर की देनदारी को बाद के चरण तक टाला गया हो। ऐसे में बैंक को वेतन से प्रतिमाह 10 हजार रुपये की कटौती कर वसूली करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गारंटर द्वारा लोन चुकाने के बाद वह मुख्य कर्जदार से रकम की वसूली का दावा कर सकता है, लेकिन इससे बैंक की वसूली कार्रवाई पर रोक नहीं लगती।
झूठी जानकारी देने पर युगल पर लगा हर्जाना
हाईकोर्ट ने याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर संरक्षण मांगने वाले युगल की याचिका खारिज करते हुए, उन पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि न्याय पाने के लिए अदालत के समक्ष सभी तथ्यों का खुलासा आवश्यक है।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने पाया कि याचियों ने पहले कहा था कि वे बालिग हैं, साथ रहते हैं और विवाह करना चाहते हैं। बाद में सामने आया कि पुरुष याची पहले से विवाहित है और उसने तलाक का मुकदमा दायर कर रखा है। यह तथ्य पूर्व में कोर्ट से छिपाया था।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।