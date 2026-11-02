मुजफ्फरनगर में इस बैंक के खातों से रुपए गायब, 15 करोड़ तक पहुंचा घोटाला
यूपी के मुजफ्फनगर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की बुढ़ाना शाखा में घोटाला सामने आया है। यह घोटाला 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। खातों से रकम गायब है। रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीण 22 दिन से धरना दे रहे हैं।
मुजफ्फरनगर/बुढ़ाना, हिटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की बुढ़ाना शाखा में खाताधारकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। खातों से गायब रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों का धरना बैंक शाखा परिसर के बाहर 22वें दिन भी जारी रहा। इस बीच बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित प्रताप सिंह ने जांच और भुगतान को लेकर बैंक का पक्ष रखा। वहीं डीआरएम ने माना कि घोटाले की रकम बढ़कर करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
आरएम अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही लखनऊ स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय को सूचना दी गई थी। लखनऊ से आठ और क्षेत्रीय कार्यालय से पांच अधिकारियों की संयुक्त गठित टीम लगातार खातों और लेनदेन की जांच की जा रही है। करीब 300 शिकायतें और बड़ी संख्या में लेनदेन होने के कारण जांच में समय लग रहा है। बैंक का प्रयास है कि अगले दो से तीन दिनों में जांच पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैध खाताधारकों को उनकी धनराशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। मामले में संलिप्त पूर्व शाखा प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं मामला सीबीआई तक पहुंचाने की बात भी कही गई। वहीं, डीआरएम नवदीप सिंह ने बताया कि बैंक के बाउचरों की जांच विशेषज्ञों से कराई जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि घोटाले की रकम बढ़कर करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
उधर, धरने पर भाकियू के तहसील अध्यक्ष संजीव पंवार, विकास त्यागी, सुधीर प्रधान और चन्द्रमनि त्यागी, लविश जांगिड़, तमसीर राणा, साहिल चौधरी, इमरान चौधरी सहित अन्य किसानों ने बैंक अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द खाताधारकों का पैसा वापस दिलाने की मांग उठाई।
एटीएम बदलकर महिला के खाते से निकाले 66 हजार
वहीं मुजफ्फरनगर में ही एटीएम से रुपये निकालने गई एक महिला को झांसा देकर उसका कार्ड बदलकर अज्ञात आरोपी ने बैंक खाते से 66 हजार रुपये निकाल लिये। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। जैन डिग्री कॉलेज में सेविका के पद पर कार्यरत प्रवेश कुमारी ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह 18 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे कॉलेज के पास स्थित एसबीआई के एटीएम से दो हजार रुपये निकालने गई थीं। इस दौरान एटीएम में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने धोखे से उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से 66 हजार रुपये निकाल लिए। तीन दिन बाद महिला को पास बुक में एंट्री कराने पर जानकारी हुई। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें