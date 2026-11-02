मुजफ्फरनगर में इस बैंक के खातों से रुपए गायब, 15 करोड़ तक पहुंचा घोटाला

यूपी के मुजफ्फनगर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की बुढ़ाना शाखा में घोटाला सामने आया है। यह घोटाला 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। खातों से रकम गायब है। रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीण 22 दिन से धरना दे रहे हैं।

मुजफ्फरनगर/बुढ़ाना, हिटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की बुढ़ाना शाखा में खाताधारकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। खातों से गायब रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों का धरना बैंक शाखा परिसर के बाहर 22वें दिन भी जारी रहा। इस बीच बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अमित प्रताप सिंह ने जांच और भुगतान को लेकर बैंक का पक्ष रखा। वहीं डीआरएम ने माना कि घोटाले की रकम बढ़कर करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

आरएम अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही लखनऊ स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय को सूचना दी गई थी। लखनऊ से आठ और क्षेत्रीय कार्यालय से पांच अधिकारियों की संयुक्त गठित टीम लगातार खातों और लेनदेन की जांच की जा रही है। करीब 300 शिकायतें और बड़ी संख्या में लेनदेन होने के कारण जांच में समय लग रहा है। बैंक का प्रयास है कि अगले दो से तीन दिनों में जांच पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैध खाताधारकों को उनकी धनराशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। मामले में संलिप्त पूर्व शाखा प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं मामला सीबीआई तक पहुंचाने की बात भी कही गई। वहीं, डीआरएम नवदीप सिंह ने बताया कि बैंक के बाउचरों की जांच विशेषज्ञों से कराई जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि घोटाले की रकम बढ़कर करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

उधर, धरने पर भाकियू के तहसील अध्यक्ष संजीव पंवार, विकास त्यागी, सुधीर प्रधान और चन्द्रमनि त्यागी, लविश जांगिड़, तमसीर राणा, साहिल चौधरी, इमरान चौधरी सहित अन्य किसानों ने बैंक अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द खाताधारकों का पैसा वापस दिलाने की मांग उठाई।