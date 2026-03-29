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खाता असली, नोट नकली; नाबालिग और दूसरे के नाम का ऐसे किया इस्तेमाल

Mar 29, 2026 10:22 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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इस युवक ने नकली नोट खपाने के लिए शातिराना चाल चली। उसने दूसरे के नाम से बैंक खाता खुलवाया और उसका ATM कार्ड और पिन अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने एक नाबालिग को एटीएम में भेजकर 2500 रुपये जमा कराए, जिनमें 100-100 रुपये के पांच नकली नोट थे।

खाता असली, नोट नकली; नाबालिग और दूसरे के नाम का ऐसे किया इस्तेमाल

यूपी के गोरखपुर में नकली नोट खपाने के लिए एक युवक ने दूसरे के नाम से असली बैंक खाता खुलवाया और उसका एटीएम कार्ड और पिन अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने एक नाबालिग को एटीएम में भेजकर 2500 रुपये जमा कराए, जिनमें 100-100 रुपये के पांच नकली नोट थे। मामले का खुलासा होने पर रामगढ़ताल पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि यह असली नोट को स्कैन कर नोट बनाए थे पर एटीएम में लगे मशीन के सेंसर ने उनके नोट को पकड़ लिया।

तारामंडल स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में 20 मार्च को रुपये जमा करते समय मशीन के सेंसर ने पांच नकली नोटों को अलग कर दिया। 23 मार्च को जब बैंक कर्मचारी कैश निकालने पहुंचे तो उन्हें नकली नोट मिले। इसकी सूचना आरबीआई को दी गई,जहां से जवाब मिला कि इतनी संख्या में नकली नोट मिलना जानबूझकर की गई हरकत है। इसके बाद बैंक के ऑपरेशन हेड ने 25 मार्च को रामगढ़ताल थाने में तहरीर दी।

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जिस बैंक खाते में यह रुपये जमा किए गए थे उसकी जांच के दौरान पुलिस ने रानीबाग बड़गो निवासी अभिषेक शुक्ला की पहचान की। अभिषेक से पूछताछ में मुख्य आरोपित भगत चौराहा, न्यू कॉलोनी निवासी आशुतोष त्रिपाठी का नाम सामने आया। पुलिस ने आशुतोष को पकड़ा तो उसने बताया कि कमीशन के लालच में अभिषेक के नाम से खाता खुलवाया और एटीएम कार्ड व पिन अपने पास रख लिया। सीसीटीवी से बचने के लिए उसने एक नाबालिग को पैसे देकर एटीएम में रुपये जमा कराने भेजा था।

इस संबंध में थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित पहली बार नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समय रहते पकड़े गए। इसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि नकली नोट प्रकरण में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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असली को स्कैन कर बनाए थे नकली नोट

बैंक कर्मी और पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपितों ने जो नकली नोट जमा किए थे, उसे कहीं छपवाया नहीं गया था। असली नोट को रंगीन प्रिंट में स्कैन कराया था, इसके बाद बाहर से हरे रंग का पतला स्टीकर चिपकाया था। इसके लिए आरोपितों ने पतले पेपर का इस्तेमाल किया था। बैंक कर्मियों ने बताया कि हाथ में नोट को लेते ही पता चल जा रहा है कि नकली है, उनके द्वारा लगाया गया स्टीकर भी निकल जा रहा है।

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यही कारण है कि आरोपितों द्वारा एटीएम के डिपाजिट मशीन से रुपये को खाते में जमा कराने की कोशिश की गई। लेकिन,मशीन में लगे सेंसर ने उसे पकड़ लिया। उधर,आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वह इसे प्रयोग के तौर पर देख रहे थे, अगर नोट चल जाता तब और ज्यादा जमा करते लेकिन पकड़े गए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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