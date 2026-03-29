खाता असली, नोट नकली; नाबालिग और दूसरे के नाम का ऐसे किया इस्तेमाल

इस युवक ने नकली नोट खपाने के लिए शातिराना चाल चली। उसने दूसरे के नाम से बैंक खाता खुलवाया और उसका ATM कार्ड और पिन अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने एक नाबालिग को एटीएम में भेजकर 2500 रुपये जमा कराए, जिनमें 100-100 रुपये के पांच नकली नोट थे।

यूपी के गोरखपुर में नकली नोट खपाने के लिए एक युवक ने दूसरे के नाम से असली बैंक खाता खुलवाया और उसका एटीएम कार्ड और पिन अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने एक नाबालिग को एटीएम में भेजकर 2500 रुपये जमा कराए, जिनमें 100-100 रुपये के पांच नकली नोट थे। मामले का खुलासा होने पर रामगढ़ताल पुलिस ने मुख्य आरोपित समेत दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि यह असली नोट को स्कैन कर नोट बनाए थे पर एटीएम में लगे मशीन के सेंसर ने उनके नोट को पकड़ लिया।

तारामंडल स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में 20 मार्च को रुपये जमा करते समय मशीन के सेंसर ने पांच नकली नोटों को अलग कर दिया। 23 मार्च को जब बैंक कर्मचारी कैश निकालने पहुंचे तो उन्हें नकली नोट मिले। इसकी सूचना आरबीआई को दी गई,जहां से जवाब मिला कि इतनी संख्या में नकली नोट मिलना जानबूझकर की गई हरकत है। इसके बाद बैंक के ऑपरेशन हेड ने 25 मार्च को रामगढ़ताल थाने में तहरीर दी।

जिस बैंक खाते में यह रुपये जमा किए गए थे उसकी जांच के दौरान पुलिस ने रानीबाग बड़गो निवासी अभिषेक शुक्ला की पहचान की। अभिषेक से पूछताछ में मुख्य आरोपित भगत चौराहा, न्यू कॉलोनी निवासी आशुतोष त्रिपाठी का नाम सामने आया। पुलिस ने आशुतोष को पकड़ा तो उसने बताया कि कमीशन के लालच में अभिषेक के नाम से खाता खुलवाया और एटीएम कार्ड व पिन अपने पास रख लिया। सीसीटीवी से बचने के लिए उसने एक नाबालिग को पैसे देकर एटीएम में रुपये जमा कराने भेजा था।

इस संबंध में थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित पहली बार नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन समय रहते पकड़े गए। इसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि नकली नोट प्रकरण में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

असली को स्कैन कर बनाए थे नकली नोट बैंक कर्मी और पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपितों ने जो नकली नोट जमा किए थे, उसे कहीं छपवाया नहीं गया था। असली नोट को रंगीन प्रिंट में स्कैन कराया था, इसके बाद बाहर से हरे रंग का पतला स्टीकर चिपकाया था। इसके लिए आरोपितों ने पतले पेपर का इस्तेमाल किया था। बैंक कर्मियों ने बताया कि हाथ में नोट को लेते ही पता चल जा रहा है कि नकली है, उनके द्वारा लगाया गया स्टीकर भी निकल जा रहा है।