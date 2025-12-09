कचरा बीनने वाले बांग्लादेशी बड़ी सोसाइटियों के घरों तक पहुंचे, लखनऊ मेयर का दावा

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में कचरा बीनने वाले बांग्लादेशी बड़ी सोसाइटियों के घरों तक पहुंच चुके हैं। लखनऊ मेयर का दावा है कि कई पॉश कालोनियों में इन कथित बांग्लादेशियों को लोग घरेलू कामगार के रूप में रखे हुए हैं।

कचरा बीनने वाले कथित बांग्लादेशी-रोहिंग्या लखनऊ शहर के भीतर फैलते जा रहे हैं। कचरा बीनने से लेकर चौराहों पर ...कुछ खिला दो, भूखें हैं...कहने वाले अब घरों तक सेंध लगा चुके हैं। कई लोग इनसे काम करवा रहे हैं क्योंकि कम पैसे में रहने को मिल जाए तो ये तैयार हो जाते हैं। किसी ने झाड़ू-पोछा, किसी ने कुत्ता टहलाने के लिए रख लिया है। कचरा बीनने वाले बांग्लादेशी बड़ी सोसाइटियों के घरों तक पहुंच चुके हैं। महापौर सुषमा खर्कवाल का दावा है कि अब लोग ही इनसे काम करा रहे हैं। ऐसे में इनकी पहचान कर सत्यापन करना बेहद जरूरी है। शहर में इनकी संख्या करीब 50 हजार से अधिक है। कई पॉश कालोनियों में इन कथित बांग्लादेशियों को लोग घरेलू कामगार के रूप में रखे हुए हैं।

इनकी कमजोरी लोगों की सहूलियत है। भाषाई जानकारी सही न होने की वजह से बहस नहीं करते। काम करने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते। ऐसे में लोग इनसे काम करवा रहे हैं। शहर में दर्जनों बस्तियां हैं जहां झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। इनके परिवार के लोग चौराहों, मॉल के आसपास मदद मांगते हैं। इसी दौरान कुछ परिवार उनको काम करवाने की पेशकश करते हैं और घरों तक इनकी पहुंच हो जाती है।

ऐसे कामगारों का एसआईआर या किसी सर्वे में पता लगना मुश्किल बांग्लादेशी-रोहिंग्या कामगारों का एसआईआर जैसे सर्वेक्षण में पता लगाना बेहद मुश्किल है। वजह यह है कि यह सर्वेक्षण सिर्फ मतदाताओं के लिए होता है। घरेलू कामगारों के लिए एनजीओ जो सर्वेक्षण करती हैं वो उन्हीं परिवारों तक सीमित रहते हैं जो लखनऊ में किसी बस्ती या मोहल्ले के निवासी हैं और गोमती नगर, इन्दिरा नगर, विकास नगर जैसी किसी कालोनी में जा कर काम करते हैं।