लखनऊ में बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट, चला रहा था अवैध क्लीनिक; बनवा रखा था फर्जी आधार कार्ड
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट कर लिया गया है। बीकेटी इलाके में अवैध क्लीनिक संचालित कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी आधार कार्ड समेत कई भारतीय दस्तावेज भी बनवा रखे थे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीकेटी इलाके में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अरूप बख्शी के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 10 वर्षों से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था। पुलिस की मानें तो अरूप बख्शी बीकेटी इलाके में अवैध क्लीनिक संचालित कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी आधार कार्ड समेत कई भारतीय दस्तावेज भी बनवा रखे थे।
गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से बांग्लादेश के नरैल जनपद के देवभोग क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क व दस्तावेज तैयार कराने वालों की भी जांच की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मंगलवार रात करीब 2:10 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रहने की बात स्वीकार कर ली है।
बताया जा रहा है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक के पास से एक आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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