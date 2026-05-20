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लखनऊ में बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट, चला रहा था अवैध क्लीनिक; बनवा रखा था फर्जी आधार कार्ड

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट कर लिया गया है। बीकेटी इलाके में अवैध क्लीनिक संचालित कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी आधार कार्ड समेत कई भारतीय दस्तावेज भी बनवा रखे थे।

लखनऊ में बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट, चला रहा था अवैध क्लीनिक; बनवा रखा था फर्जी आधार कार्ड

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीकेटी इलाके में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अरूप बख्शी के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 10 वर्षों से भारत में अवैध तरीके से रह रहा था। पुलिस की मानें तो अरूप बख्शी बीकेटी इलाके में अवैध क्लीनिक संचालित कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी आधार कार्ड समेत कई भारतीय दस्तावेज भी बनवा रखे थे।

गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से बांग्लादेश के नरैल जनपद के देवभोग क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क व दस्तावेज तैयार कराने वालों की भी जांच की जा रही है।

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पुलिस ने बताया कि टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मंगलवार रात करीब 2:10 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रहने की बात स्वीकार कर ली है।

बताया जा रहा है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक के पास से एक आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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