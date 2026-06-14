पहचान बदलकर 17 साल तक छिपता रहा बांग्लादेशी, यूपी ATS ने सहारनपुर से दबोचा

यूपी पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने 2009 से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के ईनामी बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले करीब 17 वर्षों से लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदलकर बच रहा था।

UP News: यूपी पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल, साल 2009 से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के ईनामी बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले करीब 17 वर्षों से लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदलकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगाहों से बचता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस और एटीएस की संयुक्त रणनीति के चलते वह गिरफ्त में आ गया।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांग्लादेश के बांदरबन के रहने वाले जाहिद के रूप में हुई है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ विभिन्न स्तरों पर तलाश की जा रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित था। आरोपी भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था। हाल के दिनों में वह पंजाब के डेराबस्सी क्षेत्र में निवास कर रहा था। उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी।

इसी दौरान मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पुलिस और एटीएस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने साइफन पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने बचने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते वह सफल नहीं हो सका। पूछताछ में आरोपी से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है।

एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी के भारत में रहने, पहचान बदलने और उसके संपर्कों से संबंधित बिंदुओं की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि फरारी के दौरान उसे किस-किस व्यक्ति का सहयोग मिला।

जमानत पर छूटने के बाद से हुआ था फरार 2009 में थाना कुतुबशेर में विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जाहिद नामजद था। इसके अन्य साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा था। मामले में अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ को सजा भी मिल चुकी है, लेकिन जाहिद जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित था।

बांग्लादेशी पहचान पत्र और फर्जी आधार कार्ड बरामद गिरफ्तारी के बाद आरोपी के कब्जे से एक बांग्लादेशी पहचान पत्र, वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। मोबाइल की जांच में आधार कार्ड समेत कई संदिग्ध दस्तावेजों की तस्वीरें भी मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से विभिन्न राज्यों में छिपकर रह रहा था।