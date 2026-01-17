Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBangladesh has become a jungle of Jihadis clerics have hijacked it Naqvi said
जिहादियों का जंगल बन चुका है; बांग्लादेश पर नकवी का तीखा हमला, बोले- मौलवियों ने किया हाइजैक

जिहादियों का जंगल बन चुका है; बांग्लादेश पर नकवी का तीखा हमला, बोले- मौलवियों ने किया हाइजैक

संक्षेप:

मुख्तार अब्बास नकवी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर कहा है कि बांग्लादेश जिहादियों का जंगल बन चुका है। वहां के कट‌्टरपंथी मौलवियों ने देश की व्यवस्था को हाइजैक कर लिया है।

Jan 17, 2026 09:53 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर कहा है कि बांग्लादेश जिहादियों का जंगल बन चुका है। वहां के कट‌्टरपंथी मौलवियों ने देश की व्यवस्था को हाइजैक कर लिया है। नकवी ने शुक्रवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत का शीर्ष नेतृत्व गंभीर है। भारत बिना किसी शोरगुल के हिंसा के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है, आने वाले दिनों में जल्द ही इसका व्यापक असर दिखाई देगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भाजपा नेता ने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की गठरी में अनेकों छेद और मतभेद व्याप्त हैं। हर चुनाव में नया गठबंधन तैयार होता है, चुनाव समाप्त होने के बाद गठबंधन भी समाप्त हो जाता है। कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी आज वह मोहल्ले की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं, कांग्रेस, सपा समेत अन्य राजनैतिक दल बिना जनाधार के सरकार बनाने की जुगत में लगे रहते है। कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टियों को समझना चाहिए कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है फिर भी उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है।

ये भी पढ़ें:कानून से ऊपर कोई नहीं;अनुज चौधरी समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR पर बोले बर्क

विपक्ष पर गरजे नकवी

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस, सपा समेत कुछ अन्य सियासी दल चुनावी मैदान में रण बांकुरी की जगह रण छोड़ बहादुरी की प्रतिस्पर्धा और पराक्रम में जुटे हैं। उविपक्षी कुनबे का कुंठित कारवा इस संकल्प को सिद्धि साबित करने वाली तपस्या की ताक़त और परिश्रम के परिणाम से सबक-संदेश लेने के बजाय कुंठा, कटुता, कोलाहल के कबाड़खाने में कैद होता जा रहा है। भय-भ्रम के भौकाल से प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने का झक्की झकमारी झुंड, चुनावी मैदान में झटके पर झटका झेल रहा है।

उन्होंने कहा कि सत्तालोलुप सुल्तानों की संवैधानिक संस्थानों की सामंती लींचिग की सनक उनका सियासी सूपड़ा साफ़ कर रही है। भाजपा के विजय की गिनती ने सामंती सियासत और विरासत का गणित बिगाड़ दिया है, कांग्रेस जैसी मुल्क की पार्टी को मोहल्ले का महंगा बना दिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |