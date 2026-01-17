जिहादियों का जंगल बन चुका है; बांग्लादेश पर नकवी का तीखा हमला, बोले- मौलवियों ने किया हाइजैक

संक्षेप: मुख्तार अब्बास नकवी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर कहा है कि बांग्लादेश जिहादियों का जंगल बन चुका है। वहां के कट‌्टरपंथी मौलवियों ने देश की व्यवस्था को हाइजैक कर लिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर कहा है कि बांग्लादेश जिहादियों का जंगल बन चुका है। वहां के कट‌्टरपंथी मौलवियों ने देश की व्यवस्था को हाइजैक कर लिया है। नकवी ने शुक्रवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत का शीर्ष नेतृत्व गंभीर है। भारत बिना किसी शोरगुल के हिंसा के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है, आने वाले दिनों में जल्द ही इसका व्यापक असर दिखाई देगा।

भाजपा नेता ने महागठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की गठरी में अनेकों छेद और मतभेद व्याप्त हैं। हर चुनाव में नया गठबंधन तैयार होता है, चुनाव समाप्त होने के बाद गठबंधन भी समाप्त हो जाता है। कांग्रेस जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी आज वह मोहल्ले की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं, कांग्रेस, सपा समेत अन्य राजनैतिक दल बिना जनाधार के सरकार बनाने की जुगत में लगे रहते है। कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टियों को समझना चाहिए कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है फिर भी उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है।

विपक्ष पर गरजे नकवी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस, सपा समेत कुछ अन्य सियासी दल चुनावी मैदान में रण बांकुरी की जगह रण छोड़ बहादुरी की प्रतिस्पर्धा और पराक्रम में जुटे हैं। उविपक्षी कुनबे का कुंठित कारवा इस संकल्प को सिद्धि साबित करने वाली तपस्या की ताक़त और परिश्रम के परिणाम से सबक-संदेश लेने के बजाय कुंठा, कटुता, कोलाहल के कबाड़खाने में कैद होता जा रहा है। भय-भ्रम के भौकाल से प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने का झक्की झकमारी झुंड, चुनावी मैदान में झटके पर झटका झेल रहा है।