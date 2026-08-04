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Banda News: करंट लगने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। टुल्लू पंप का तार लगाते समय करंट लगने से युवक चिपक गया। इससे करंट लगने से युवक की मौत

Banda News: करंट लगने से युवक की मौत

Banda News: बांदा। टुल्लू पंप का तार लगाते समय करंट लगने से युवक चिपक गया। इससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। डाक्टरों ने परिजनों को पोस्टमार्टम कराए जाने की सलाह दी। मटौंध थाना क्षेत्र के अछरौड़ गांव निवासी 32 वर्षीय जीतेद्र पुत्र रामकिशोर के घर पर मंगलवार की दोपहर छत पड़ रही थी। वह पानी के लिए टुल्लू पंप का तार छील कर लगा रहा था। तब बिजली नहीं थी। अचानक बिजली आने से वह चिपक गया। मौके पर पहुंचे घरवालों ने उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। डॉक्टरों ने परिजनों को पोस्टमार्टम कराए जाने की सलाह दी। लेकिन परिजन बगैर पोस्टमार्टम कराए शव को वापस घर ले गए। घरवालों ने बताया कि मृतक सैलून की दुकान किए था। वह अपने पीछे पत्नी मोनी के अलावा एक बेटी छोड़ गया है।

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