Banda News: नशे में युवक ने फांसी लगा की खुदकुशी
Banda News: बांदा में 25 वर्षीय युवक सत्यम तिवारी ने नशे की हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय ग्राम प्रधान के अनुसार, घटना के समय युवक कमरे के अंदर था। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस दुखद घटना से परिवार में शोक की लहर फैल गई है।
Banda News: बांदा। नशे में युवक ने कमरे के अंदर छत पर पड़ी लोहे की सरिया में रस्सी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा गांव निवासी ग्राम प्रधान कारेलाल ने बताया कि उसका पड़ोसी 25वर्षीय सत्यम तिवारी पुत्र बृजेद्र तिवारी ने मंगलवार की शाम कमरे के अंदर छत बयाले पर रखी लोहे की सरिया से रस्सी से फांसी लगा लिया। काफी देर बाद जब वह कमरे से बाहर नही निकला, तो मौके पर पहुंची मां साधना ने दरवाजे की दरारो से झांक कर देखा तो उसका शव फंदे पर लटक रहा था।
जीवित होने की आशंका पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जिससे डॉक्टरो ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान कारे लाल ने बताया कि वह दो भाइयों बड़ा था। वह किसानी करता था। जो कमाता था उसकी शराब पी जाता था। अचानक हुई इस घटना से मां साधना देवी और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
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