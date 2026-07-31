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Banda News: सूने घर में नगर निगम कर्मी के बेटे ने फांसी लगा की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: फोटो 09- रोती बिलखती युवक की मां। सूने घर में नगर निगम कर्मी के बेटे ने फांसी लगा की खुदकुशीसूने घर में नगर निगम कर्मी के बेटे ने फांसी लगा की खुदकुशी

Banda News: सूने घर में नगर निगम कर्मी के बेटे ने फांसी लगा की खुदकुशी

Banda News: बांदा। संवाददाता। सूने घर में युवक ने कमरे के अंदर टीनशेड में लगी बल्ली पर चादर से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। शव देखते ही घरवालो में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मोहल्ले वासियो का कहना था कि उसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस सुसाइड नोट मिलने से इंकार कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर के बिजली खेड़ मोहल्ला निवासी तोताराम ने बताया कि उसके 26 वर्षीय पुत्र ओमप्रकाश ने बुधवार की रात कमरे के अंदर टीनशेड में लगी लकड़ी की बल्ली में चादर से फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया।

सुबह होने पर जब वह देर तक कमरे से बाहर नही निकला तो मौके पर पहुंचे परिजनो ने कुंडी खटखटाई लेकिन अंदर से कोई हरकत नही हुई, तब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़ कर कमरे अंदर पहुंची देखा तो उसका शव फंदे पर लटक रहा था। सूचना पाकर मोहल्ले पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों का कहना है कि उसके पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा था कि मुझे उसकी इज्जत से नहीं खेलना चाहिए था। मैं इस तरह का नहीं था। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। मोहल्लेवासियो में तरह तरह की चर्चाएं हो रहीं। मोहल्ले के लेागों का कहना है कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जबकि मृतक के पिता का कहना है कि वह कानपुर नगर निगम के एई के पद पर तैनात है। उसका पुत्र बीए आई टीआई किए था। मृतक चार बेटियो में इकलौता था। फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। मृतक के पिता ने भी सुसाइड नोट मिलने से इंकार कर दिया। उसके पुत्र का किसी से प्रेम प्रसंग था उसे इस मामले की जानकारी नही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। शहर कोतवाल बलराम सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट जैसी कोई बात सामने नहीं आई है।

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