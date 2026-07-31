Banda News: बारिश में सड़ रहा साढ़े 11 करोड़ का सरकारी गेहूं

Banda News: हिन्दुस्तान पड़ताल :बारिश में सड़ रहा साढ़े 11 करोड़ का सरकारी गेहूंबारिश में सड़ रहा साढ़े 11 करोड़ का सरकारी गेहूं

Banda News: बांदा, संवाददाता। जनपद में गेहूं की खरीद खत्म हुए Cerca एक डेढ़ माह का समय बीत रहा है,लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही से केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकारी केंद्रों में किसानों से खरीदे गए गेहूं के उठान की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी एफसीआई की है, लेकिन दूरी का पेंच फंसने और ट्रांसपोर्टर की मनमानी के चलते शुरुआत से ही उठान की प्रक्रिया सुस्त रही। इससे केंद्रों के गोदाम फुल होने से खरीद भी प्रभावित रही। अब केंद्रों में साढ़े 11 करोड़ कीमत का करीब 46 हजार क्विंटल गेहूं डंप है, जिससे यह बारिश के मौसम में भींगने से सड़ने की कगार पर पहुंच गया है। जनपद में गेहूं खरीद केंद्र के लिए शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग, विपणन, पीसीएफ और यूपीएसस तथा यूपीपीसीए के 64 केंद्र खोले गए थे। इन केंद्रों में 3.25 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष 15 जून तक लक्ष्य से ज्यादा करीब 104 प्रतिशत गेहूं खरीद हुई। इसके सापेक्ष एफसीआई ने केंद्रों से अभी तक 2.93 लाख क्विंटल गेहूं का उठान कराया है। जबकि अभी 46070 क्विंटल गेहूं मंडियों के केंद्रों में टिनशेड या फिर खुले में रखा हुआ है। पूरे जुलाई माह बारिश में यह गेहूं भींगता रहा और केंद्र प्रभारी किसी तरह इसे बचाने की कवायद करते रहे। गेहूं ढकने के लिए तिरपाल व पॉलीथिन खरीदी गईं, लेकिन तेज आंधी व तूफान में ये तिरपाल व पॉलीथिन फट गए। इसके बाद केंद्र प्रभारी इन्हीं फटे तिरपाल आदि में गेहूं ढके हुए हैं। पानी कई बार भींगने के कारण ज्यादातर गेहूं सड़ने के बाद काला पड़ गया है और सीलन में होने के कारण कीड़े बुजबुजा रहे हैं। इस गेहूं की कीमत करीब साढ़े 11 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

खैराडा गोदाम में गेहूं पहुंचाने से हाथ खड़ा कर रहा ठेकेदार बांदा। पूर्व में अतर्रा तहसील क्षेत्र के खरीद केंद्रों में खरीदा गया गेहूं अतर्रा मंडी में गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था। इस बार अतर्रा में ओवरब्रिज निर्माण के चलते रास्ता बंद कर दिया गया है। बिसंडा, ओरन, खुरहंड, आदि क्षेत्रों में खरीदे गए गेहूं को अतर्रा के बजाए महोबा रोड में खैराडा स्थित विशिष्ट मंडी स्थिल में एफसीआई को रखवाना है। इससे करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी बढ़ी है। अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदारों ने गेहूं उठाने से हाथ खड़े कर दिए। कई बार ठेकेदारों के साथ विपणन व एफसीआई के अधिकारियों ने बातचीत की और ढुलाई भाढ़ा भी बढ़ाया गया। इसके बाद ठेकेदार ने उठान तो शुरू की, पर काफी सुस्त गति से। अब इधर, पखवारे भर से उठान हो ही नहीं रहा।

कौन करेगा 11 करोड़ रुपये की भरपाई? बांदा। केंद्र प्रभारियों ने गेहूं को बारिश से बचाने के लिए पॉलीथिन व तिरपाल ढक दी थी, लेकिन पिछले माह तेज आंधी व तूफान में पॉलीथिन व तिरपाल फट गए और बारिश के बौछार का पानी गेहूं की बोरियों में जा रहा है। ज्यादातर बोरियों में घुन लग गया है। इसे कीटनाशक डालकर किसी तरह बचाने की कवायद की जा रही है। करीब 11 करोड़ कीमत का यह गेहूं यदि सड़कर बर्बाद हुआ तो भरपाई आखिर कौन करेगा।

किसानों का 70 लाख रुपये फंसा, नहीं हो रहा भुगतान बांदा। गेहूं बचने के बाद खरीद एजेंसियों में करीब डेढ़ सौ किसानों का 70 लाख रुपये का भुगतान फंस गया है। खाद्य विभाग के केंद्रों में 7.43 लाख, पीसीएफ में 22.53 लाख , एफसीआई में 9.62 लाख, यूपीएसएस में 11.1 लाख व , यूपीपीसीयू में 19.89 लाख रुपये फंसने से किसान कभी बैंक तो कभी केंद्र प्रभारियों की मन्नतें कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जब तक पूरे गेहूं का उठान नहीं हो जाता तब तक किसानों का भुगतान संभव नहीं है। वहीं शासन ने गेहूं बेचने वाले किसानों को 72 घंटे में आरटीजीएस के जरिए सीधे भुगतान के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। अधिकारियों की मानें तो 17 हजार क्विंटल गेहूं का एक्नालेजमेंट नहीं मिला। जबकि 81170 क्विंटल गेहूं की बिलिंग बकाया है।

खुले में रखा गेहूं, तिरपाल उड़ने से भीगा खुरहंड। उपमंडी स्थल खुरहंड में किसानों से गेहूं की खरीद के लिए पांच केंद्र बनाए गए थे, जिनमें सरकार के मानक के अनुसार गेहूं की खरीद की गई। मौके पर उठान की गति धीमी होने के कारण अभी करीब दस हजार कुंतल अनाज डंप है। कुछ अनाज गोदाम व टीनशेड में रखा है तो कुछ खुले में तिरपाल में ढका रखा है। केंद्र प्रभारियों का कहना है कि लगातार उठान जारी है। खरीदा गया अनाज सुरक्षित है। बाकी बाहर रखे अनाज को पन्नी से ढका जा चुका है।

एफसीआई व ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से गेहूं उठान में देरी हो रही है। बीच में उठान काफी दिन रुकी रही और अब धीमी गति है। प्रभारियों को केंद्रों में रखे गेहूं को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

-रामानंद जायसवाल, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, बांदा