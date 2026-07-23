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Banda News: दबंगों ने मऊ प्रधान को कुल्हाड़ी-लाठी लेकर धमकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: नरैनी थाने के मऊ गांव के ग्राम प्रधान लक्ष्मण यादव ने अपने गांव के चार लोगों के खिलाफ धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 21 जुलाई को इन लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी के साथ घर के बाहर हमला किया और गालियाँ दीं। प्रधान ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है।

Banda News: दबंगों ने मऊ प्रधान को कुल्हाड़ी-लाठी लेकर धमकाया

Banda News: बांदा। नरैनी थाने के मऊ गांव निवासी ग्राम प्रधान लक्ष्मण यादव ने गांव के भरोसी, भगत, कुंती व देवीदीन उर्फ डेबिट के खिलाफ धमकाने व डराने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दबंगों से जानमाल का खतरा बताया है। आरोप लगाया कि 21 जुलाई को रात आठ बजे चारों लोग घर के बाहर कुल्हाड़ी व लाठी लेकर आए और गालियां दीं। विरोध करने पर कुल्हाड़ी दिखा डराया। पूरी घटना का उन्होंने वीडियो भी बनाया है। इसके पहले भी दबंग ऐसा कर कर चुके हैं। इससे उसकी व उसके परिवार को इन दबंगों से जानमाल का खतरा है।

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