Banda News: दबंगों ने मऊ प्रधान को कुल्हाड़ी-लाठी लेकर धमकाया
Banda News: नरैनी थाने के मऊ गांव के ग्राम प्रधान लक्ष्मण यादव ने अपने गांव के चार लोगों के खिलाफ धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 21 जुलाई को इन लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी के साथ घर के बाहर हमला किया और गालियाँ दीं। प्रधान ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है।
Banda News: बांदा। नरैनी थाने के मऊ गांव निवासी ग्राम प्रधान लक्ष्मण यादव ने गांव के भरोसी, भगत, कुंती व देवीदीन उर्फ डेबिट के खिलाफ धमकाने व डराने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दबंगों से जानमाल का खतरा बताया है। आरोप लगाया कि 21 जुलाई को रात आठ बजे चारों लोग घर के बाहर कुल्हाड़ी व लाठी लेकर आए और गालियां दीं। विरोध करने पर कुल्हाड़ी दिखा डराया। पूरी घटना का उन्होंने वीडियो भी बनाया है। इसके पहले भी दबंग ऐसा कर कर चुके हैं। इससे उसकी व उसके परिवार को इन दबंगों से जानमाल का खतरा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।