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Banda News: पुलिया निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बबेरू में पुरानी तहसील के पास पुलिया और सड़क का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। मुस्लिम समुदाय की समितियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए। यदि जल्दी नहीं किया गया, तो इससे बाराफात के जुलूस में समस्या पैदा हो सकती है।

Banda News: पुलिया निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन

Banda News: बबेरू। कस्बे के पुरानी तहसील पर पुलिया व रोड का काम बहुत धीरे चल रहा है। इस पर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारियों द्वारा आगामी बाराफात के जुलूस के मार्ग में आ रही बाधा को लेकर उपजिलाधिकारी अवनीश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी तहसील रोड पर चल रहे पुलिया निर्माण व सड़क नाली निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की गई है। कमेटी के पदाधिकारियो ने ज्ञापन के माध्यम बताया गया है कि पुरानी तहसील रोड से सुंदर कुआं रोड होते हुए बाराफात का जुलूस निकाला जाता है। पुरानी तहसील रोड पर पिछले कई दिनों से पुलिया का निर्माण के बाद नाली सड़क का निर्माण कार्य किया जायेगा जिससे ठेकेदार के द्वारा कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है।

यदि निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई, तो आगामी जो 25 या 26 अगस्त को निकलने वाले बाराफात के जुलूस के दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर अंजुमन रजा मुस्तफा शहर कमेटी, जश्न-ए-चिरागा कमेटी के पदाधिकारियों कासिम खांन, मोनिश खांन,शफीक अहमद, सद्दाम, परवेज, मो. आसिफ, गुलाम गफूर, इमरान खान, अबरार खान, अमन राजा आदि लोग मौजूद रहे।

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