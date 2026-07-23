Banda News: हार्ट अटैक से हुई थी युवक की मौत
Banda News: अतर्रा में एक अज्ञात युवक का शव सड़क किनारे मिला। उसकी पहचान बीरेद्र के रूप में हुई, जो घर से बिना बताए निकला था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नशे की स्थिति में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। युवक किसानी का काम करता था।
Banda News: अतर्रा। घर से निकले अज्ञात युवक का शव सड़क किनारे पड़ा पाया गया। उसकी पहचान कर ली गई है। घरवाले हत्या की आशंका जता रहे थे। दोनो डॉक्टरो के पैनल ने वीडियो ग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे की हालत में हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि की गई है। अतर्रा थाना क्षेत्र के इटरा खुर्द गांव के पास बुधवार को सड़क किनारे अज्ञात 35वर्षीय युवक का शव पड़ा ग्रामीणो ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आस पास के गा्रमीणो से उसकी पहचान कराई गई लेकिन उसकी शिनाख्त नही हुई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोशल मीडिया में वायरल हुई फोटो से गुरूवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे देवीदीन ने शव की शिनाख्त अपने चाचा बीरेद्र पुत्र मनीराम निवासी पचोखर अतर्रा के रूप में किया। देवीदीन का कहना है कि बीरेद्र मंगलवार की दोपहर बाद करीब चार बजे बिना बताए घर से चला गया था। देर शाम तक जव वह घर नही लौटा तो परिजनो ने उसकी खोजबीन किया। लेकिन पता नही चला। इटरा गांव में उसका शव पड़ा पाया गया। परिजनो ने हत्या की आशंका जताई थी। मृतक किसानी करता था। वह चार भाईयो में तीसरे नबंर का था। गुरूवार को डॉक्टर रामशरण कुशवाहा, डॉक्टर संदीप, के पैनल ने वीडियो ग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे की हालत में हार्ट अटैक होने से मौत होने की पुष्टि की गई है।
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