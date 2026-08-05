Banda News: दो लोगों ने जहर खाया, अस्पताल में भर्ती
Banda News: बांदा के आलम पुर गांव में 28 वर्षीय रेखा और हथौरा गांव में 25 वर्षीय नीलम ने घरेलू विवाद के कारण जहर खा लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना स्थानीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई है।
Banda News: बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के आलम पुर गांव निवासी 28वर्षीय रेखा पत्नी शिवप्रसाद ने मंगलवार की शाम घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। इसी तरह देहात कोतवाली क्षेत्र के हथौरा गांव निवासी 25वर्षीय नीलम पत्नी अर्जुन ने किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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