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Banda News: दो किशोरियां प्रेमी संग फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा में मंगलवार को दो किशोरियाँ अपने प्रेमियों के साथ गायब हो गईं। पहली किशोरी 16 वर्ष की थी, जिसका पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि दूसरी 15 वर्ष की किशोरी अपनी माँ के साथ अस्पताल गई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Banda News: दो किशोरियां प्रेमी संग फरार

Banda News: बांदा। देहात कोतवाली के अलग-अलग दो गांवों से मंगलवार को परिजनों को गच्चा देकर दो किशोरियां प्रेमी संग फरार हो गईं। एक मामले में पिता ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री मंगलवार को देर शाम सामान लेने दुकान गई थी। इसके बाद वह अभी तक घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसे गांव का बब्लू प्रजापति पुत्र जयराम बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उधर, दूसरे मामले में एक किशोरी की मां ने देहात कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि मंगलवार को वह तथा अन्य परिजन बांदा में एक अस्पताल में इलाज कराने गए थे।

इसी बीच उसकी 15 वर्षीय बेटी को पड़ोसी विनय पुत्र गुलब प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया। बेटी का मोबाइल बंद बता रहा। पुलिस ने दोनों मामलों में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है।

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