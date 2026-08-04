Banda News: अलग अलग स्थानों पर विवाहिता व युवक ने फांसी लगा की खुदकुशी
Banda News: बांदा में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक विवाहिता और एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चहितारा गांव के सत्यम तिवारी ने फांसी लगाई, जबकि दिवली गांव की विमला ने भी आत्महत्या की। विमला की शादी अप्रैल 2023 में हुई थी और एक साल का पुत्र है। मामले की जांच जारी है।
Banda News: बांदा। अलग अलग थाना क्षेत्र में विवाहिता व युवक ने फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली। देहात कोतवाली क्षेत्र के चहितारा गांव निवासी 25 वर्षीय सत्यम तिवारी पुत्र बृजेंद्र ने मंगलवार शाम को फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कोतवाली प्रभारी संजीव चौबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं नरैनी कोतवाली क्षेत्र के दिवली गांव निवासी 24 वर्षीय विमला पत्नी होरीलाल रैकवार ने मंगलवार को घर में अकेले होने पर कमरे की छत की धन्नी से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। कुछ देर बाद पति के घर लौटने पर घटना की जानकारी हुई।
परिजनों ने बताया कि विमला की शादी 25 अप्रैल 2023 को हुई थी। उसका एक वर्ष का पुत्र है। पति होरीलाल का कहना है कि पत्नी को मिर्गी के दौरे आते थे और उसका इलाज भी चल रहा था। मृतका का मायका चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के परसौंजा गांव में है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।