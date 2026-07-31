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Banda News: मारपीट में महिला समेत दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: मारपीट में महिला समेत दो घायलमारपीट में महिला समेत दो घायलमारपीट में महिला समेत दो घायल

Banda News: मारपीट में महिला समेत दो घायल

Banda News: बांदा। संवाददाताअलग अगल क्षेत्रो में हुई मारपीट की घटनाओ में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। दोनो घायलो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई।शहर के खुटला मोहल्ला निवासी 35वर्षीय बच्ची लाल पुत्र बब्बू का गुरूवार की रात सामान रखने को लेकर अपने छोटे भाई बउवा से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ गया कि बउवा ने उसे लाठी से पीट कर घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। दूसरी घटना में शहर के छोटी बाजार मोहल्ला निवासी 30वर्षीय सोनिया पत्नी उमेंश को पड़ोसी भोला ने मारपीट कर घायल कर दिया।

उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला ने बताया कि तीन दिन पहले भोला उसके पुत्र से गांजा मगां रहा था। उसके पुत्र ने गांजा लाने से मना कर दिया। इस पर भोला ने सोनिया को गाली गलौज किया था। तीन दिन बाद मजदूरी करके घर लौटे पति उमेंश को सोनिया ने जानकारी दी। उमेश और सोनिया भोला के घर उलहना देने गए थे। इसी में विवाद हो गया। भोला ने सोनिया को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई।

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