Banda News: खेत में बने मुर्गी फार्म में युवक ने की खुदकुशी
Banda News: बबेरू में एक युवक ने मुर्गी फार्म में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 25 वर्षीय पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा रात में फार्म गया था। उसका भाई धर्मेंद्र जब उसे देखकर आया, तो वह फंदे पर लटकता मिला। परिवार ने कोई विवाद या कारण नहीं बताया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।
Banda News: बबेरू, संवाददाता। खेत में बने मुर्गी फार्म में एक युवक ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर जान दे दी। उसका भाई फार्म पहुंचा तो उसका शव फंदे पर लटक रहा था। सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरका थाना क्षेत्र के गांव कुमेढ़ा निवासी धीरेंद्र ने बताया कि उसका 25 वर्षीय भाई पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा ने रात में घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित मुर्गी फार्म में रस्सी से बांस के सहारे फंदा लगा लिया। वह रात नौ बजे घर से खाना खाकर मुर्गी फार्म जाने के लिए निकला था।
रात में बड़ा भाई धर्मेंद्र घर आया तो वह उसने मुर्गी फार्म जाने के लिए पुष्पेंद्र को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव न होने पर जब वह मुर्गी फार्म पहुंचा तो उसे फंदे से लटका पाया। भाई के मुताबिक, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। उसने किस वजह से यह आत्मघाती कदम उठाया उसे नहीं पता। वह मृतक तीन भाइयों और चार बहनों में चौथे नम्बर का था। मुर्गी फार्म चलाता था। पिता नरेंद्र कुशवाहा के पास 12 बीघा जमीन है। वह खेती किसानी करते हैं। घर में मां रन्नो हैं। मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि परिजन कारण नहीं बता सके हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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