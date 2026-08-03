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Banda News: प्रेमी-प्रेमिका का हुआ पोस्टमार्टम, विसरा किया सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: कमासिन थाने के लखनपुर गांव के प्रेमी शत्रुघ्न और उसकी प्रेमिका राजमणी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। दोनों ने एक साल तक इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और शादी की बात भी चली थी। परिवारों में दहेज को लेकर मतभेद के कारण शादी नहीं हो पाई। दोनों का अंतिम संस्कार सोमवार को किया गया।

Banda News: प्रेमी-प्रेमिका का हुआ पोस्टमार्टम, विसरा किया सुरक्षित

Banda News: बांदा। कमासिन थाने के लखनपुर गांव निवासी प्रेमी शत्रुघ्न और उसकी प्रेमिका राजमणी का सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित रखा गया है। शत्रुघ्न का उसके गांव लखनपुर में अंतिम संस्कार किया गया। जबकि प्रेमिका राजमणी का शव चित्रकूट के रघुवंशीपुर गांव पहुंचा और यहां अंतिम संस्कार हुआ। लखनपुर निवासी 25 वर्षीय शत्रुघन पुत्र रामचंद्र वर्मा का चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के रघुवंशीपुर निवासी 21 वर्षीय राजमणी पुत्र देवीदयाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार शाम लखनपुर के सिंहवाहिनी मंदिर के पास दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। दोनों की मौत की हो गई थी। दोनों के बीच इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी जो प्यार में बदल गई।

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एक वर्ष से उनका मिलना-जुलना था। सजातीय होने के कारण दोनों के घर शादी की बात भी चली थी, लेकिन शत्रुघ्न के बड़े भाई ने बिना दहेज शादी करने से मना कर दिया था। तीन दिन पहले प्रेमिका राजमणी घर से बाजार के बहाने निकली थी और इस बीच वह शत्रुघ्न के साथ रही। शनिवार को रात मंदिर में दोनों शादी करने की तैयारी में गए थे, लेकिन रात में दोनों अचेत अवस्था में मिले थे। पुलिस दोनों को पीएचसी ले गई, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों बिसरा सुरक्षित रखा गया है। शव परिजनों को सौंप दिए गए। शत्रुघ्न का लखनपुर गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जबकि प्रेमिका राजमणी का शव परिजन चित्रकूट के रघुवंशीपुर अपने गांव ले गए। यहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। उधर, सीओ बबेरू कृष्णकांत ने बताया कि दोनों का बिसरा सुरक्षित रखा गया है।

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