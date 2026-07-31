Banda News: करंट लगने से किशोर झुलसा
Banda News: बांदा में एक किशोर करंट की चपेट में आकर झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा, तीन लोग घरेलू कलह के बाद जहर खा लिया। दो लोग सर्प दंश के कारण गंभीर हालत में हैं। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।
Banda News: बांदा। बाबा की तेरहबी का सामान लेकर पंचायत भवन गया किशोर करंट की चपेट में आकर झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। कमासिन थाना क्षेत्र के देव साड़ा गांव निवासी 16वर्षीय प्रियाशू पुत्र सौखीलाल के बाबा की शुक्रवार को तेरहबी थी। वह घर से सामान ले जाकर पंचायत भवन में इकठठा कर रहा था। तभी वही पर टूटे पड़े तार में उसने पैर रख दिया। जिससे करंट की चपेट में आकर झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया。
तीन लोगो ने जहर खाया
बांदा। देहात कोतवाली क्षेत्र के कुलकुम्हारी गांव निवासी 25वर्षीय शशी पत्नी अशोक ने शुक्रवार की दोपहर घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। इसी तरह पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कला गांव निवासी 17वर्षीय पिंकी पुत्री शिववरन ने मां की डाट से नाराज होक र जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर घरवालो को पता चला। छतरपुर जिले के परेई गांव निवासी 40वर्षीय संता पुत्र रज्जन ने गुरूवार की रात घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर घरवालो को पचा चला। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सर्प दंश से दो लोगो की हालत बिगड़ी
बांदा। सर्प दंश से दो लोगो की हालत बिगड़ गई। दोनो को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने तीमाराद से 12 सौ की दवाएं मगाई है।
गिरवां थाना क्षेत्र के सौता गांव निवासी 48वर्षीय रामकुमार पुत्र धन्नी शुक्रवार की भोर चार पाई से उठकर आगन में पानी लेने गया था। तभी सर्प ने उसके पैर में डस लिया। चीख सुनकर रामकुमार का पुत्र मौके पर पहुंच गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुत्र रामहित का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने 12 सौ रूपए की दवाएं बाजार से मगवाई है। अस्पताल से कोई भी इंजेक्शन नही लगाए गए। इस थाना क्षेत्र के निवादा गांव निवासी 50वर्षीय राजेद्र पुत्र शिवपाल शुक्रवार की देोपहर घर पर काम कर रहा था। तभी सर्प ने उसकी उगली में डस लिया। हालत खराब होने पर घरवालो को जानकारी हुई। उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया。
सामान्य प्रश्न
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