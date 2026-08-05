Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: मछली का शिकार करने गया एक युवक रंज नदी किनारे बने चेकडैम में बहा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: नरैनी में भारी बारिश के दौरान, 27 वर्षीय युवक रंजीत, मछली मारने गया था। अचानक तेज बहाव आने से वह चेकडैम में बह गया। उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और अस्पताल लाए, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Banda News: मछली का शिकार करने गया एक युवक रंज नदी किनारे बने चेकडैम में बहा, मौत

Banda News: नरैनी। झमाझम बारिश के नाले व और रपटे भी उफना रहे हैं। मछली का शिकार करने गया एक युवक रंज नदी किनारे बने चेकडैम में तेज बहाव आने से बह गया और गहरे पानी में समा गया। जिससे उसकी मौत हो गई । सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कालिंजर थाना अंतर्गत चंद्रपुरा गांव के मजरा महोरछा निवासी रंजीत 27 वर्ष पुत्र रामदीन रैकवार बुधवार को दोपहर साढ़े तीन बजे अपने घर से 2 किमी दूर खूनहा हार के पास रंज नदी किनारे बने चेकडैम मछली मारने गया हुआ था।

अचानक पानी का तेज बहाव आ जाने के कारण गहरे पानी में समा गया डूब गया। भैंस चराने गये लोगो ने देखा तत्काल गांव वालो को सूचना दिया । ग्रामीणों ने उसे पानी से बाहर निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाए जहां डाक्टर विपिन शर्मा ने मृत घोषित कर दिया। मृतक रंजीत के पिता रामदीन रैकवार ने बताया कि वह चार भाइयों में सबसे बड़ा था। वह मजदूरी करता था । अचानक हुई घटना पर परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है । कालिंजर थाना प्रभारी दारा सिंह ने नदी किनारे बने चेकडैम पर वह मछली मारने गया था। तभी हादसे का शिकार हो गया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।