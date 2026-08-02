Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: युवक को पड़ा दौरा, गड्ढे में डूब कर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: बांदा। मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक नजदीक स्थित गड्ढे मे जा गिरा। उसकी युवक को पड़ा दौरा, गड्ढे में डूब कर मौत

Banda News: युवक को पड़ा दौरा, गड्ढे में डूब कर मौत

Banda News: बांदा। मिर्गी का दौरा पड़ने से युवक नजदीक स्थित गड्ढे मे जा गिरा। उसकी पानी में डूब कर मौत हो गई। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सतन्याव गांव निवासी कौशल राजपूत ने बताया कि उसका 39 वर्षीय बड़ा भाई मूलचंद्र पुत्र होरीलाल शनिवार को दोपहर हैंडपंप से नहाकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में मिर्गी का दौरा पड़ने से वह नजदीक स्थित पानी भरे गड्ढे में जा गिरा। जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। काफी देर बाद वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा तो वह औधे मुंह पड़ा था। मामले की जानकारी घरवालों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराया। कौशल ने बताया कि मृतक मजदूरी के अलावा किसानी करता था। वह अपने पीछे एक बेटी व एक बेटा छोड़ गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।