Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Banda News: हाई टेंशन करंट लगने से संविदा लाइन मैन की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

Banda News: फोटो 03- सरदार खान की फाइल फोटो। हाई टेंशन करंट लगने से संविदा लाइन मैन की मौतहाई टेंशन करंट लगने से संविदा लाइन मैन की मौत

Banda News: हाई टेंशन करंट लगने से संविदा लाइन मैन की मौत

Banda News: बांदा, संवाददाता। खंभे में चढ़कर फाल्ट ठीक कर रहा लाइन मैन हाईटेशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसएसओ ने जानबूझ कर आपूर्ति चालू की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीओ ने हंगामे को शांत कराया। बदौसा थाना क्षेत्र के दुवरिया गांव के बगइचा पुरवा निवासी समशाद ने बताया कि उसका 35 वर्षीय बड़ा भाई सरदार खान पुत्र समीउल्ला खान तीन साल से उपकेंद्र अतर्रा में संविदा पर लाइनमैन के पद पर तैनात था।

ये भी पढ़ें:Banda News: करंट की चपेट में आकर संविदा लाइन मैन की मौत

गुरुवार की रात अतर्रा पीजी कालेज नहर पटरी के पास केबल जलने की शिकायत पर अपने साथी लाइनमैन उमाशंकर के साथ फाल्ट सुधारने गया था। उसने खंभे में चढ़ने से पहले शटडाउन भी ले लिया था। जैसे वह खंम्भे में चढ़कर फाल्ट ठीक करने लगा। इसी दौरान आपूर्ति शुरू होने से वह कंरट की चपेट में आकर झुलसकर खंभे से नीचे आ गिरा। नीचे खड़े अन्य साथियों ने लाइनमैन को उठाकर सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डॅाक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। साथी लाइनमैन ने मामले की जानकारी परिजनों के देने के बाद विभागीय अधिकारियों को दी। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंच गए। अक्रोशित परिजनों का कहना था कहना था। जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे तब तक शव उठने नहीं देंगे। मौके पर पहुंचे एसडीओ ने मामले का शांत कराया। एसडीओ का कहना है कि परिजनों को शासन से साढ़े सात लाख रुपया दिलाया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों से चंदा करके परिजनों को तीन लाख की सहायता दी जाएगी। सबंधित एसएसओ के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Banda News Banda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।