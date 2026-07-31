Banda News: हाई टेंशन करंट लगने से संविदा लाइन मैन की मौत

Banda News: बांदा, संवाददाता। खंभे में चढ़कर फाल्ट ठीक कर रहा लाइन मैन हाईटेशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसएसओ ने जानबूझ कर आपूर्ति चालू की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीओ ने हंगामे को शांत कराया। बदौसा थाना क्षेत्र के दुवरिया गांव के बगइचा पुरवा निवासी समशाद ने बताया कि उसका 35 वर्षीय बड़ा भाई सरदार खान पुत्र समीउल्ला खान तीन साल से उपकेंद्र अतर्रा में संविदा पर लाइनमैन के पद पर तैनात था।

गुरुवार की रात अतर्रा पीजी कालेज नहर पटरी के पास केबल जलने की शिकायत पर अपने साथी लाइनमैन उमाशंकर के साथ फाल्ट सुधारने गया था। उसने खंभे में चढ़ने से पहले शटडाउन भी ले लिया था। जैसे वह खंम्भे में चढ़कर फाल्ट ठीक करने लगा। इसी दौरान आपूर्ति शुरू होने से वह कंरट की चपेट में आकर झुलसकर खंभे से नीचे आ गिरा। नीचे खड़े अन्य साथियों ने लाइनमैन को उठाकर सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डॅाक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। साथी लाइनमैन ने मामले की जानकारी परिजनों के देने के बाद विभागीय अधिकारियों को दी। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंच गए। अक्रोशित परिजनों का कहना था कहना था। जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे तब तक शव उठने नहीं देंगे। मौके पर पहुंचे एसडीओ ने मामले का शांत कराया। एसडीओ का कहना है कि परिजनों को शासन से साढ़े सात लाख रुपया दिलाया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों से चंदा करके परिजनों को तीन लाख की सहायता दी जाएगी। सबंधित एसएसओ के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद उसका मेडिकल कराया गया।