Banda News: विचारीधीन बंदी की मौत पर बैठी मजिस्ट्रियल जांच

Banda News: बांदा में 26 वर्षीय विचाराधीन बंदी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मां ने पुलिस से शिकायत की, कि उसकी 21 वर्षीय बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर चार लोगों ने अगवा कर लिया। इसके अलावा, पूर्व सैनिकों ने सेवा आयु घटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी घटनाएं प्रशासन की जांच के तहत हैं।

Banda News: बांदा। जिला कारागार, बांदा में निरुद्ध 26 वर्षीय विचाराधीन बंदी भूरी उर्फ लवकुश पाल पुत्र रामलाल पाल, निवासी ग्राम लिलरी, थाना गाजीपुर, जनपद फतेहपुर हाल मुकाम कांशीराम कालोनी, हरदौली, 24 ब्लॉक, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा की उपचार के दौरान 15 जुलाई को रवरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, प्रयागराज में मौत हो गई थी। जिसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने सदर एसडीएम नवीन प्रसाद को नामित किया है। एसडीएम ने घटना के संबंध में किसी व्यक्ति के पास कोई तथ्य, सूचना, अभिलेख अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध हो अथवा वह अपना कथन प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह दिनांक 17 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 05 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप में अपना कथन एवं उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

मां बोली बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर ले गए 4 लोग बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी 21 वर्षीय बेटी को पहले नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया गया और फिर चार लोग उसे जबरन अपने साथ ले गए। घटना के बाद से युवती का कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परिवार में बेचैनी का माहौल है। महिला का कहना है कि बेटी के लापता होने के बाद रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

60 से 55 साल हुई सेवा आयु तो भड़के पूर्व सैनिक बांदा। उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग में संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा आयु 60 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष किए जाने के फैसले के खिलाफ बांदा में पूर्व सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ों पूर्व सैनिकों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहना है कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक विद्युत विभाग में कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में सेवा आयु पांच वर्ष कम करना उनके और उनके परिवारों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा। सरकार इस आदेश को तत्काल निरस्त करे और पहले की तरह 60 वर्ष की सेवा आयु बहाल रखे।