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Banda News: कुएं से पानी निकालते समय युवती का पैर फिसला, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 वर्षीय अंकिता उर्फ सुधा कुएं से पानी निकालते समय फिसलकर कुएं में गिर गई। चार घंटे बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुएं में कांटा डालने पर उसका शव निकला। परिजन बीमारी के चलते चक्कर आने से गिरने की आशंका जता रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

कुएं से पानी निकालते समय युवती का पैर फिसला, मौत
कुएं से पानी निकालते समय युवती का पैर फिसला, मौत

Banda News: बदौसा। बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में कुएं से पानी निकालते समय युवती का पैर फिसल गया। जिससे युवती कुएं में गिर गई । चार घंटे बाद जब परिजन जब खेत से लौटे तब उसकी तलाश शुरू हुई। पानी भरने की आशंका पर कुएं में कांटा डाला गया तो उसका शव बाहर निकाला गया। युवती की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदौसा थाना क्षेत्र के गांव तुर्रा के कुम्हारन पुरवा निवासी 21 वर्षीय अंकिता उर्फ सुधा पुत्री राम दयाल रविवार को दोपहर के समय घर के पास स्थित कुएं से पानी निकालने गई थी।

पानी भरने के दौरान कुएं की भीट पर पानी फैल गया। जिससे उसका पैर फिसल जाने से वह कुएं के अंदर समा गई। इसके बाद किसी ने देखा तक नहीं। जब परिजन शाम करीब चार बजे खेत से घर लौटे तो उन्होंने अंकिता की तलाश शुरू की। कहीं न मिलने पर उन्होंने कुएं में बाल्टी देखी तो शंका के आधार पर कुएं में कांटा डाला तो उसमें अंकिता का शव फंसकर निकल आया। युवती के जीजा बल्लान निवासी विजय कुमार ने बताया कि युवती के पिता मजदूरी करते हैं। घर में मां रामप्यारी हैं। अंकिता दो बहनों में छोटी थी। वह अक्सर बीमार रहती थी। उसका निजी नर्सिंग होम में इलाज भी चल रहा था। चक्कर आने के चलते हादसे की आशंका है। बदौसा थानाध्यक्ष राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि परिजन बीमारी की वजह से चक्कर आने की बात कह रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया है।

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