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Banda News: धान की बेड़ लगाने खेत गईं तीन बहनें करंट से झुलसीं, छोटी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: कालिंजर थाना क्षेत्र में खेत में धान की बेड़ लगाने गई तीन बहनों पर बिजली का करंट गिर गया। तीन वर्षीय रोहनी की मौत हुई, जबकि छह वर्षीय माधुरी गंभीर रूप से झुलस गई। चार वर्षीय रागनी की हालत स्थिर है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही की ओर इशारा किया और कार्रवाई की मांग की।

Banda News: धान की बेड़ लगाने खेत गईं तीन बहनें करंट से झुलसीं, छोटी की मौत

Banda News: नरैनी। कालिंजर थाना क्षेत्र में खेत में धान की बेड़ लगाने मां के साथ गई तीन सगी बहनें बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आ गईं। हादसे में सबसे छोटी तीन वर्षीय रोहनी की मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन छह वर्षीय माधुरी बुरी तरह से गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। चार वर्षीय रागनी को भी करंट लगा, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ विद्युत विभाग के लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही ।

कालिंजर थाना क्षेत्र के भारतपुर अंश मसौनी गांव निवासी रामकरण ने बताया कि उनकी पत्नी के वंदना के साथ खेत में धान की बेड लगाने गई थी। वह अपनी तीनों बेटियों 6 वर्षीय माधुरी, 4 वर्षीय रागनी और 3 वर्षीय रोहनी को भी साथ ले गई थी। खेत के पास खेलते समय बच्चियां वहां लगे बिजली के खंभे में रखे ट्रांसफार्मर का अर्थिंग तार नीचे पड़ा। जिससे उसकी चपेट में आ गईं। जिससे खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से तीनों बच्चियां झुलस गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तीन वर्षीय रोहनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि छह वर्षीय माधुरी का उपचार चल रहा है। रागनी की हालत सामान्य है। कालिंजर थाना प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि करंट चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हुई है। दो का इलाज चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी।

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