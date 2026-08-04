Banda News: कार की टक्कर से बाइक सवार ठेकेदार की मौत
Banda News: पैलानी में एक ठेकेदार की मौत हो गई जब वह अंतिम संस्कार से लौटते समय बाइक पर थे। एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनोद अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Banda News: पैलानी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद बाइक से गांव जा रहे युवक (ठेकेदार) को कार ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठा युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौत की खबर मिलते ही घरवालों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना क्षेत्र सिंधन कला गांव के रामसुफल ने बताया 30 वर्षीय पुत्र विनोद की सास की मौत हो गई थी। विनोद उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने बांदा आया था। अंतिम संस्कार के बाद सोमवार शाम विनोद 35 वर्षीय पारिवारिक भाई मुन्नू के साथ बांदा से बाइक में बैठकर गांव जा रहे थे।
तभी पैलानी स्थित केन पुल पर पीछे से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दोनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई। मुन्नू का इलाज चल रहा है। पिता ने बताया विनोद दो भाइयों में बड़ा था। वह केरला में ठेकेदारी करता था। वह एक सप्ताह पहले गांव आया था। मृतक अपने पीछे पत्नी बंदना के अलावा एक पुत्र एक पुत्री छोड़ गया है। अचानक हुई इस घटना से मां बिजरनिया समेत परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने कार को कब्जे में ली है। थाना प्रभारी राम मोहन राय ने बताया मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
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