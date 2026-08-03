Banda News: तालाब में गिरा मासूम, मौत
Banda News: बांदा में एक सात वर्षीय बच्चा तालाब में खेलते समय पैर फिसलने से डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चा अपनी मां और बड़े भाई के साथ धान की बेड़ लगाने गया था। घटना के समय उसकी मां खेत में काम कर रही थी। तालाब में 30 मिनट की तलाश के बाद शव को बाहर निकाला गया।
Banda News: बांदा।खेलते खेलते सात वर्षीय मासूम तालाब में पैर फिसलने से डूब गया। जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरवां थाना क्षेत्र के गांव पौडरा के फदाली पुरवा निवासी गुलाब कुशवाहा ने बताया कि रविवार को दोपहर उसका नाती सात वर्षीय अमित कुमार पुत्र सुनील दत्त अपने बड़े भाई बड़ा भैया व मां शोभा के साथ घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित अतर्रा थाना क्षेत्र के गांव गुमाई में धान की बेड़ लगाने गए थे। मां शोभा को छोड़कर दोनों भाई गांव गुमाई स्थित तालाब के पास खेलने लगे, तभी खेल-खेल में अमित में पैर फिसल जाने से वह तालाब में गिरकर डूब गया।
तालाब के नजदीक खेत पर धान की रोपाई कर रही मां के पास पहुंचे बड़े बेटे ने घटना की जानकारी दी। तालाब में 30 मिनट की तलाश के बाद शाम करीब चार बजे अमित को पानी से बाहर निकाला गया, जब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। गुलाब कुशवाहा ने बताया कि उसकी भतीजी शोभा की शादी गिरवां के गांव सहेवा में हुई थी। पिता जगन्नाथ की इकलौती पुत्री होने के चलते वह पौडरा फदाली पुरवा में रहकर पिता की सेवा कर रही है। बीते 17 जून को वह सहेवा से बच्चों के साथ अपने मायके आई थी। मृतक दो भाइयों में छोटा व अनथुवा स्थित निजी स्कूल में कक्षा-एक में पढ़ता था। पिता सुनील दत्त गुजरात के सूरत में रहकर मजदूरी करते हैं। कोतवाली इंस्पेक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि तालाब में डूबने से बालक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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