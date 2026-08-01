Banda News: वर्दी उतार फेंकी और भिड़ गया यातायात सिपाही, लाइन हाजिर
Banda News: बांदा में एक यातायात सिपाही का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही सड़क पर झगड़ते हुए अपनी वर्दी फेंकते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था। उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू हो गई है।
Banda News: बांदा। यातायात सिपाही के झगड़ा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में यातायात सिपाही सड़क पर विवाद करते हुए अपनी वर्दी उतारकर फेंकते नजर आ रहा है। इसके बाद यातायात सिपाही बोलता है- अब नहीं है वर्दी। बताया जा रहा है कि यातायात सिपाही विवाद के दौरान शराब के नशे में था। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीओ ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।
वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी का बताया जा रहा है। इसमें सामने वाला युवक सिपाही पर गाली गलौज करने का आरोप लगा रहा है। इसके बाद सिपाही अरुण सिंह आवेश में आकर वर्दी उतारकर फेंकता नजर आ रहा है। इस दौरान शराब के नशे के चलते वह लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। यातायात सीओ सौरभ सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच की गई। सिपाही शराब के नशे में अपने पड़ोसी से वाद-विवाद कर रहा है। सिपाही को लाइन हाजिर करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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