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Banda News: युवती को भगा ले गया पड़ोसी गांव का युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। फतेहगंज थाने के एक गांव निवासी महिला ने अपनी 19 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने की तहरीर दी। बताया कि बुधवार को शाम तीन बजे उसकी

Banda News: युवती को भगा ले गया पड़ोसी गांव का युवक

Banda News: बांदा। फतेहगंज थाने के एक गांव निवासी महिला ने अपनी 19 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने की तहरीर दी। बताया कि बुधवार को शाम तीन बजे उसकी बेटी को पड़ोसी गांव जबरापुर निवासी सोनू टेल पुत्र राजा उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर ले गया है। उसकी काफी खोजबीन की, पर कहीं पता नहीं चल सका। पुलिस ने जबरापुर निवासी सोनू के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है।

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