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Banda News: कार्यवाहक व प्रभारी प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण का मामला विधान परिषद में उठाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News: बांदा। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्यवाहक एवं प्रभारी प्रधानाचार्यों

Banda News: कार्यवाहक व प्रभारी प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण का मामला विधान परिषद में उठाया

Banda News: बांदा। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्यवाहक एवं प्रभारी प्रधानाचार्यों के स्थायीकरण का मुद्दा विधान परिषद में उठाया गया है। सदस्य विधान परिषद डॉ. बाबूलाल तिवारी ने नियम-110 के अंतर्गत प्रमुख सचिव, विधान परिषद को सूचना देकर सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराया है। सूचना में कहा गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कार्यवाहक एवं प्रभारी प्रधानाचार्य निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यताओं को पूरा करते हैं और वर्षों से विद्यालयों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान में भी प्रधानाचार्य के समान वेतन प्राप्त हो रहा है, इसलिए नियमित किए जाने से राजकीय कोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

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डॉ. तिवारी ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि इन प्रधानाचार्यों का स्थायीकरण होने से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक व्यवस्था तथा अनुशासनात्मक वातावरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस विषय को लोक महत्व का बताते हुए सरकार से सदन में विस्तृत वक्तव्य देने और इस पर चर्चा कराने की मांग की है। वहीं सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र भारद्वाज ने भी इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह विषय शिक्षण संस्थानों और शिक्षक हितों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा कराया जाना आवश्यक है।

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