Banda News: तालाब से मवेशी निकाल रहा छात्र गहरे पानी में डूबा, मौत
Banda News: बबेरू में एक 16 वर्षीय छात्र अनमोल, जो मवेशियों को निकालते समय तालाब में गिर गया, की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनमोल मृतक चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था।
Banda News: बबेरू। तालाब से मवेशी निकालते समय छात्र गहरे पानी मे समा गया।जिससे उसकी डूबकर मौत गई। मौत की खबर मिलते ही घरवालो मे कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मरका थाना क्षेत्र के पिंडारन गांव निवासी ननकाई बताया कि उसका 16 वर्षीय पुत्र अनमोल गांव के ही स्वर्गीय भोला प्रसाद इंटर कालेज में कक्षा नौ में पढ़ता था। वह मंगलवार की दोपहर मवेशी लेकर खेत चराने गया।इसके बाद शाम को मवेशी लेकर घर लौट रहा था, तभी उसकी भैस गांव के भाऊ तालाब में पानी पीने लगी।
कुछ भैस पानी के अंदर चली गई। काफी देर बाद जब भैसे तालाब से बाहर नही निकली तो नही निकली तो अनमोल पानी के अंदर घुस गया। भैसों को निकालने गया। इसी बीच पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में समा गया। काफी देर बाद जब वह पानी से बाहर नही निकला तो नजदीक खेल रहे किशोरो ने अनमोल के घर पर सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनो ने करीब एक घंटा बाद अनमोल को पानी से बाहर निकाला गया। उसे सीएचसी ले गए जहां डॉक्टरो ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 4 भाई व 2 बहनों में सबसे छोटा था । थानाध्यक्ष सूबेदार सिंह बिन्द ने बताया कि किशोर की तालाब में डूबने से मौत हई है।
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