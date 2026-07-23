Banda News: रोडवेज में डीजल की हेराफेरी में बांदा डिपो के तीन लिपिक सस्पेंड
Banda News: बांदा रोडवेज डिपो में डीजल अनियमितता के मामले में तीन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 14 हजार लीटर डीजल की हेराफेरी का आरोप है। मामले की जांच सहायक अभियंता को सौंपी गई है और यह भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है।
Banda News: बांदा। बांदा रोडवेज डिपो में डीजल अनियमितता का मामला सामने आने के बाद तीन कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। डीजल सेक्शन में 14 हजार लीटर डीजल की हेराफेरी का आरोप है। मामले की जांच सहायक अभियंता (वित्त) को सौंपी गई है और रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। 17 जुलाई 2026 को डीजल सेक्शन में लगे वरिष्ठ लिपिक अनिल साहू ने क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) से शिकायत कर बताया कि 14 हजार लीटर डीजल में हेराफेरी की गई। इसके बाद मामले की रिपोर्ट आरएम ने एआरएम से तलब की। एआरएम डीके चौबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डीजल चोरी नहीं, डीजल के अभिलेखों में गड़बड़ी की गई है। मामला प्रकाश में आने पर आरएम ने डीजल सेक्सन के दो बुकिंग लिपिक अनिल शुक्ला व सुधीर सिंह व एक वरिष्ठ लिपिक अनिल साहू को सस्पेंड कर दिया है। जांच अधिकारी सहायक अभियंता (वित्त) मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं डीजल के भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद जूनियर स्टेशन इंचार्ज के भी इस्तीफा देने की चर्चा है। उनका 31 जुलाई को ही रिटायरमेंट है。
निलंबन की कार्रवाई
डीजल सेक्शन से जुड़े तीन कर्मचारियों अनिल शुक्ला, अनिल साहू व सुधीर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में के बाद यह कार्रवाई की गई है। साथ ही शासन के लिए भी पत्र लिखा गया है। फिलहाल अभी निलंबित कर्मचारी बांदा डिपो में ही संबद्ध रहेंगे।
- रामलवट, आरएम (क्षेत्रीय प्रबंधक) चित्रकूट धाम मंडल बांदा
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